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Заряжающийся смартфон убил девушку в Доминикане

18 сентября 2017, 08:45

Эрнандес получила удар электрическим током.

В Доминиканской Республике девушка погибла после того, как прикоснулась к заряжающемуся смартфону. Трагедия произошла на глазах у матери, передает Росбалт.

Мать девушки вызвала медиков, однако реанимировать 18-летнюю Йоэльми Эрнандес они не сумели.

Как рассказали родственники погибшей, в момент, когда она взяла телефон, произошел скачок напряжения, и пластиковый корпус устройства расплавился, а Эрнандес получила удар электрическим током.

Фото: СС0 Public Domain

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