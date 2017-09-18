Заряжающийся смартфон убил девушку в Доминикане
18 сентября 2017, 08:45
Эрнандес получила удар электрическим током.
В Доминиканской Республике девушка погибла после того, как прикоснулась к заряжающемуся смартфону. Трагедия произошла на глазах у матери, передает Росбалт.
Мать девушки вызвала медиков, однако реанимировать 18-летнюю Йоэльми Эрнандес они не сумели.
Как рассказали родственники погибшей, в момент, когда она взяла телефон, произошел скачок напряжения, и пластиковый корпус устройства расплавился, а Эрнандес получила удар электрическим током.
Фото: СС0 Public Domain
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878536-3b2e094f44655a2b6dd2f2c4eb391dba
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...