Консультации и осмотры узких специалистов в ОСМС будут бесплатными

Консультации и осмотры узких специалистов в системе Обязательного социального медицинского страхования будут бесплатными. Если кто-то все еще продолжает думать, что модернизация здравоохранения призвана «выкачивать» дополнительные деньги из населения (а такие комментарии встречаются в соцсетях - от авт.), то это не так.

Основная задача новой модели медицинского обслуживания - укрепить здоровье казахстанцев с помощью профилактики заболеваний, снизить затраты населения на здравоохранение и улучшить качество предоставляемых медицинских услуг.

Люди задаются вопросами - «будут ли узкие специалисты принимать пациентов бесплатно?» и «какого уровня будут эти специалисты?». Редакция Zakon.kz продолжает отвечать на актуальные вопросы.

Алгоритм.

Вы пришли к участковому врачу или терапевту, который понимает, что вам нужен кардиолог, но его, допустим, нет в этой поликлинике. Он должен будет предложить вам кардиологов из других организаций, в том числе частных больниц, которые включены в Базу данных ФСМС. Это целый перечень клиник, которые согласились работать в ОСМС, и в которых вы сможете выбрать специалиста. В процессе выбора, вы можете опираться на собственные знания, интуицию, либо рекомендации своего лечащего врача. Навязывать никто никого не должен. После того, как вы определились со специалистом, терапевт выпишет вам направление. Так что вам останется только узнать расписание кардиолога и записаться на бесплатный прием.

«Все «узкие» специалисты, то есть специалисты консультативно-диагностической помощи (КДП) будут бесплатными при наличии направления от участкового врача и наличии показаний. Есть показания или нет, определяет участковый врач. Дело в том, что сама по себе подготовка терапевта, врача общей практики (ВОПа), предполагает, что при ряде заболеваний, например, артериальная гипертония, бронхиальная астма и так далее, врач может поставить диагноз сам, без участия «узкого» специалиста. Но когда это необходимо, пациент направляется к «узкому» специалисту», - пояснил эксперт в области здравоохранения Серик Танирберген.

Здесь возникает вопрос очередей, набивший оскомину у населения. Все хотят пройти лечение немедленно. Но к сожалению, это невозможно. В ОСМС, конечно, разработана система распределения потоками пациентов, но это не означает, что очередей не будет совсем. Так, кстати, происходит во всем мире.

«Во многих странах приема у «узкого» специалиста нужно ждать, от недели до нескольких месяцев. Так сложилось, что необходимого количества «узких» специалистов в мире просто нет. Например, в развитых зарубежных странах, где учитывается каждый шаг, рассчитывается эффективность бизнеса, не все поликлиники могут себе позволить содержать «узкого» специалиста. Такой врач работает в круглосуточном стационаре, больнице, и ведет амбулаторный прием в этой же больнице всего несколько часов в день. Очередь, конечно же, большая. В тех странах, где нет очереди люди, как правило, оплачивают сразу полную стоимость лечения», - заключил Танирберген.

Татьяна Ковалева