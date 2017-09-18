Сагинтаев ответил молодежи на вопросы о профессиях будущего

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев, в рамках рабочей поездки в Атыраускую область, провел встречу со студенческой молодежью региона по вопросам подготовки кадров для профессий будущего и повышения конкурентоспособности выпускников в современных рыночных условиях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе встречи участники обсудили ход реализации поручений Главы государства по созданию в Казахстане учебных центров мирового уровня, тематику госпрограммы «Цифровой Казахстан», вопросы подготовки и переподготовки кадров,повышения конкурентоспособности выпускников, формирования навыков и квалификаций для профессий будущего, особенности дуального обучения и создание условий для молодых специалистов по расширению профессиональных компетенций.

В рамках дискуссии выступили студенты и выпускники АРЕС PetroTechnic Асель Жумагулова, Султанбек Габбасов, Гайса Ергалиев и Валерия Гаврищева.

Свои комментарии на поднятые вопросы дал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

Он также подчеркнул важность привлечения крупнейших мировых консорциумов для совместной работы с молодыми казахстанскими разработчиками и указал на то, что молодым людям необходимо стремится к повышению своей квалификации и освоению иностранных языков.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что сегодня в Казахстане реализуется Третья модернизация экономики, которая характеризуется созданием новых индустрий и цифровизацией базовых секторов. Внедрение передовых технологий открывает перед молодежью большие возможности, но вместе с тем, требует освоения новых навыков и компетенций для того, чтобы быть конкурентоспособными в современных условиях.

В свою очередь Правительство РК проводит комплексную работу, чтобы создать молодым людям все необходимые условия для получения необходимых квалификаций и таким образом помочь молодежи адаптироваться к меняющимся условиям современного рынка. В частности с текущего года начинается реализация проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». В первую очередь бесплатное образование охватит безработную и самозанятую молодежь, а также людей трудоспособного возраста, не имеющих профессионального образования. Это будет сделано для того, чтобы дать импульс развитию системы профессионального образования для подготовки специалистов новых производств в рамках обозначенной экономики.

Кроме того, продолжается работа по обновлению учебных программ для всех уровней образовательной системы, которая направлена на формирование ИТ-знаний, финансовой грамотности и критического мышления. Вместе с тем проводится работа по сокращению разрыва в качестве образования между городскими и сельскими учебными заведениями.

Также, была подчеркнута важность поддержки молодых людей, которые занимаются разработкой научных проектов в сфере высоких технологий. Для них будут создаваться возможности по участию в работе научно-инновационных кластеров и ИТ-парков на территории Казахстана.