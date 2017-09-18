Стал известен регион, лидирующий по числу жителей с именем Нурсултан
18 сентября 2017, 09:36
Сравниться с югом не может ни один регион страны, в ЮКО проживает 10265 Нурсултанов.
Больше всего Нурсултанов проживает в ЮКО. Область возглавляет рейтинг Нурсултанов, родившихся или приехавших в область с 1991 года по 2016 год включительно, пишет "Отырар".
Сравниться с югом не может ни один регион страны, в ЮКО проживает 10265 Нурсултанов.
В аутсайдерах Северо-Казахстанская область, там Нурсултанов за годы Независимости родилось и приехало в регион всего 483 человека. На втором месте после ЮКО Алматинская область — 4585 Нурсултанов, неплохие результаты у Жамбылской и Кызылординской области — 3940 и 3081 Нурсултан соответственно.
В Астане, во главе с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, проживает всего 2528 Нурсултанов. К слову, президента назвала его бабушка, объединившая два имени из Корана.
Не мудрено, что в Шымкенте оказалось легко собрать хор из 100 Нурсултанов.
Большая часть редких и необычных имен, которыми наградили своих отпрысков папы и мамы, также приходится на ЮКО.
Фото: Sputnik/ Владимир Астапкович.
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