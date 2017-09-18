Стал известен регион, лидирующий по числу жителей с именем Нурсултан

Сравниться с югом не может ни один регион страны, в ЮКО проживает 10265 Нурсултанов.

Больше всего Нурсултанов проживает в ЮКО. Область возглавляет рейтинг Нурсултанов, родившихся или приехавших в область с 1991 года по 2016 год включительно, пишет " пишет " Отырар ".





Сравниться с югом не может ни один регион страны, в ЮКО проживает 10265 Нурсултанов.





В аутсайдерах Северо-Казахстанская область, там Нурсултанов за годы Независимости родилось и приехало в регион всего 483 человека. На втором месте после ЮКО Алматинская область — 4585 Нурсултанов, неплохие результаты у Жамбылской и Кызылординской области — 3940 и 3081 Нурсултан соответственно.





В Астане, во главе с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, проживает всего 2528 Нурсултанов. К слову, президента назвала его бабушка, объединившая два имени из Корана.





Не мудрено, что в Шымкенте оказалось легко собрать хор из 100 Нурсултанов.





Большая часть редких и необычных имен, которыми наградили своих отпрысков папы и мамы, также приходится на ЮКО.



