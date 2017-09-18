Продукция Консорциума Жасампаз вызвала большой интерес у военных Узбекистана

Представители Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана отметили высокое качество производимой военной одежды и выразили надежду на сотрудничество и скорые поставки спецодежды для узбекской армии.

В Ташкенте на узбекско-казахстанском бизнес-форуме, который проходил с 15 по 17 сентября текущего года, с участием глав государств Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева легкую промышленность Казахстана представил консорциум «Жасампаз». На площадке «Узэкспоцентра» отечественные производители показали экспозицию военной амуниции.





В бизнес-форуме, направленном на укрепление торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, приняли участие около 500 предпринимателей двух стран. По словам Министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбек, Узбекистан является стратегическим партнёром Казахстана. «Увеличение показателей внешнеторгового оборота на 35% по итогам 1 полугодия 2017 года говорит о том, что наши страны обладают достаточным потенциалом для активных торгово-экономических взаимоотношений».





В рамках мероприятия была проведена выставка, на которой были представлены свыше 500 наименований продукции- машиностроительной, металлургической, химической, пищевой, фармацевтической, строительной, упаковочной, IT-отраслей и продукции легкой промышленности.









Особый интерес у посетителей выставки вызвал павильон консорциума «Жасампаз», который представил форменное обмундирование, различного рода спецснаряжение для военных и амуницию для силовиков. По словам управляющего директора Национальной компании KAZAKH INVEST Аскара Арынова, консорциум Жасмпаз производит качественную военную форму в рамках государственного оборонного заказа. «Они обшивают весь оборонный заказ Республики Казахстан. И эти предприятия, это производство достаточно интересно для узбекских военных. Это было продемонстрировано здесь на выставке, когда стенд посещали многие различные военные Узбекистана. И я думаю, что в этом направлении тоже будем совместно работать», -говорит Аскар Арынов.





Представители Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана отметили высокое качество производимой военной одежды и выразили надежду на сотрудничество и скорые поставки спецодежды для узбекской армии.













«Сегодня мы видим, что консорциум производит продукцию очень высокого качества, она конкурентоспособна. И здесь не только одежда, но и спец обмундирование. Поэтому я думаю, что в этом направлении, используя опыт в дизайне, производстве и ноу-хау, которые появляются у казахстанских партнеров, мы добьемся больших совместных результатов», - отметил начальник Управления мониторинга экспорта продукции и координации деятельности внешнеторговых компании Ассоциации «Узбекенгилсаноат» Джасур Рустамбеков.





Консорциум «Жасампаз» пригласил заинтересованных лиц в Казахстан для повторной встречи, на которой будут обсуждаться детальные вопросы поставок военной амуниции в Узбекистан.





«Данный форум для нас – это большая ответственность и мы рады, что в ходе бизнес-встреч наладили хорошие партнерские отношения с узбекскими коллегами. Мы договорились с руководителем национальной компании, которая занимается вопросами легкой промышленности в Узбекистане, что будем создавать диалоговую площадку на территории Казахстана и детально прорабатывать совместное сотрудничество»,- сказала Гульмира Уахитова, председатель исполнительного совета Консорциума «Жасампаз».





Надо отметить, что целью проведения данного бизнес-форума являлось укрепление сотрудничества между узбекскими и казахстанскими компаниями различных отраслей экономики, а также вопросы создания совместных предприятий и реализация инвестиционных проектов на территории двух стран. Мероприятие проходило в формате презентаций от узбекской и казахстанской сторон, а также предприниматели смогли обсудить различные вопросы ходе индивидуальных двухсторонних переговоров.







