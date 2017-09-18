Поборов наркозависимость, Дана Борисова начала стесняться своего тела
18 сентября 2017, 09:45
Дана Борисова впервые за долгое время появилась на экранах страны.
16 сентября в эфир канала НТВ вышел очередной выпуск программы «Секрет на миллион», героиней которого стала Дана Борисова, пишет Woman.ru.
В студии телеведущая откровенно рассказала Лере Кудрявцевой, как изменились ее жизнь и отношение к себе после отказа от запрещенных препаратов.
Дана Борисова впервые за долгое время появилась на экранах страны. Телеведущая пришла в студию программы «Секрет на миллион», где как на духу ответила на непростые вопросы Леры Кудрявцевой.
В самом начале беседы ведущая шоу отметила, что после пятимесячной реабилитации в Таиланде Дана отлично выглядит, и поинтересовалась, довольна ли она сама своей внешностью.
На вопрос Кудрявцевой телеведущая неожиданно призналась, что после лечения она стала более критично относится к собственному телу: «У меня два халатика — синий и белый, и мне ничего не видно. Потому что я изменилась и стала стесняться. Мне даже реально сейчас не комфортно в раздельном купальнике ходить. И я приобрела себе два закрытых, потому как иначе стесняюсь. Мне все-таки 41 год».
Борисова также рассказала о том, что недавно взглянула на свои старые снимки трезвым взглядом и практически все их сразу удалила. По мнению Даны, на этих фото у нее был кукольный и неестественный взгляд, в то время как после реабилитации ее глаза по-настоящему заблестели.
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