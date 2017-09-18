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Правительственный час в Мажилисе. Онлайн-трансляция

18 сентября 2017, 09:54

Тема правчаса - «О ситуации и актуальных задачах в сфере религиозной деятельности, взаимодействия с гражданским обществом и молодежной политики».

Сегодня, 18 сентября, в Мажилисе состоится правительственный час на тему: «О ситуации и актуальных задачах в сфере религиозной деятельности, взаимодействия с гражданским обществом и молодежной политики», сообщает Zakon.kz.

С докладом выступит Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

Правительственный час состоится в Доме Мажилиса в зале пленарных заседаний Палаты.

В рамках правчаса в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса будет организована выставка.



Фото: express-k.kz.

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