Правительственный час в Мажилисе. Онлайн-трансляция
18 сентября 2017, 09:54
Тема правчаса - «О ситуации и актуальных задачах в сфере религиозной деятельности, взаимодействия с гражданским обществом и молодежной политики».
Сегодня, 18 сентября, в Мажилисе состоится правительственный час на тему: «О ситуации и актуальных задачах в сфере религиозной деятельности, взаимодействия с гражданским обществом и молодежной политики», сообщает Zakon.kz.
С докладом выступит Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.
Правительственный час состоится в Доме Мажилиса в зале пленарных заседаний Палаты.
В рамках правчаса в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса будет организована выставка.
Фото: express-k.kz.
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