На «ЭКСПО-2017» были представлены 140 изобретений в области возобновляемых источников

Успешно проведя выставку «ЭКСПО-2017», Казахстан укрепил свой имидж в качестве безопасного и динамично развивающегося государства в Евразийском регионе, передает медиацентр столичного акимата.

Выставка «ЭКСПО-2017» предоставила уникальную возможность продемонстрировать интеллектуальный и технологический потенциал всей нашей планеты, сказал аким Астаны Асет Исекешев в пятницу на торжественной церемонии награждения лучших сотрудников, задействованных в организации и проведении международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

«Здесь были выставлены порядка 140 научных изобретений в области возобновляемых источников энергии. Проведение ЭКСПО ещё раз показало приверженность нашей страны идее развития «зелёных» технологий», - отметил А.Исекешев.

Успешно проведя выставку «ЭКСПО-2017», Казахстан укрепил свой имидж в качестве безопасного и динамично развивающегося государства в Евразийском регионе, подчеркнул он.