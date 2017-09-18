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На «ЭКСПО-2017» были представлены 140 изобретений в области возобновляемых источников

 

Успешно проведя выставку «ЭКСПО-2017», Казахстан укрепил свой имидж в качестве безопасного и динамично развивающегося государства в Евразийском регионе, передает медиацентр столичного акимата.

Выставка «ЭКСПО-2017» предоставила уникальную возможность продемонстрировать интеллектуальный и технологический потенциал всей нашей планеты, сказал аким Астаны Асет Исекешев в пятницу на торжественной церемонии награждения лучших сотрудников, задействованных в организации и проведении международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

«Здесь были выставлены порядка 140 научных изобретений в области возобновляемых источников энергии. Проведение ЭКСПО ещё раз показало приверженность нашей страны идее развития «зелёных» технологий», - отметил А.Исекешев.

Успешно проведя выставку «ЭКСПО-2017», Казахстан укрепил свой имидж в качестве безопасного и динамично развивающегося государства в Евразийском регионе, подчеркнул он.

 

18 сентября 2017, 09:54
Источник, интернет-ресурс: Акимата Астаны

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