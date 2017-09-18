Россия, скорее всего, не подпишет декларацию США по реформе ООН

По словам постпреда РФ при всемирной организации Василия Небензи, такая реформа не должна осуществляться путем принятия декларации одной страны

Москва выступает за реформирование ООН путем переговоров и, скорее всего, не поддержит предложенную США декларацию по преобразованию всемирной организации. Об этом заявил в воскресенье в интервью ТАСС постоянный представитель России при Объединенных Нациях Василий Небензя.





"Я думаю, что, скорее всего, нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, войдет ли РФ в число стран, подписавших документ. Небензя подчеркнул, что реформу ООН необходимо осуществить посредством диалога между всеми странами - членами организации. "Сама реформа осуществляется не путем принятия декларации, а путем межправительственного переговорного процесса всех стран-членов", - указал дипломат.





"Как всякая декларация, это [декларация, предложенная США] - такой манифест единомышленников. Не уверен, что ее подпишут все страны - члены ООН, прежде всего, потому что накануне ее выдвижения не было никакого процесса согласования", - добавил он.

По словам Небензи, "идеи, излагаемые в декларации, на первый взгляд выглядят весьма привлекательно". "Мы все выступаем за повышение роли ООН на международной арене", - подчеркнул постпред. "Организация нуждается в реформировании, но не кардинальном", - уверен он.





Предложения США





Подготовленная США декларация из 10 пунктов призывает генсека ООН Антониу Гутерриша "начать эффективную и целесообразную реформу" организации.





"Мы поддерживаем генерального секретаря в деле внесения конкретных изменений в структуру ООН с целью лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив", - говорится в проекте документа, выдержки из которого привело агентство Reuters.





Декларация, в частности, требует от секретариата ООН сократить штат сотрудников всемирной организации, в том числе ее основных органов.





Президент США Дональд Трамп регулярно подвергает ООН критике за неэффективную работу и чрезмерное расходование средств. Недовольство тем, как устроена работа всемирной организации, высказывала и американский постпред Никки Хейли. В последние месяцы Вашингтон - крупнейший донор ООН - урезал финансирование ряда ее программ.





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