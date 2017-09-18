Назарбаев проверил работу казахстанских компаний на выставке в Ташкенте

В рамках государственного визита в субботу, 16 сентября, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совместно с Шавкатом Мирзиеевым посетил промышленную выставку «Узбекистан - Казахстан: новый этап сотрудничества», где ознакомился с продукцией казахстанских производителей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На выставке была представлена экспортоориентированная продукция свыше 50 крупных казахстанских компаний в военно-технической, авиационной, фармацевтической, текстильной, строительной сферах, а также в отраслях машиностроения, автомобилестроения и IT.

Основная цель выставки - помощь в установлении устойчивых связей между компаниями двух государств и содействие в реализации новых совместных торговых и инвестиционных проектов.