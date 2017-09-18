Назарбаев в Ташкенте почтил память Каримова и посетил Мавзолей Толе би

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии возложения корзины цветов к памятнику Исламу Каримову, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Монумент первому Президенту Узбекистана установлен в Ташкенте перед резиденцией «Аксарай» и был открыт 31 августа 2017 года.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев совместно с президентом Узбекистана посетил архитектурный комплекс «Мавзолей Толе би», который является одной из знаковых достопримечательностей города Ташкента.

В мавзолее покоится прах знаменитого исторического деятеля казахов Толе би. Этот архитектурный памятник считается самым древним на территории современного Ташкента. Мавзолей был построен в первой половине XV столетия.

В завершение посещения Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиеев провели брифинг для СМИ, в ходе которого главы государств заявили о начале нового этапа взаимоотношений между братскими странами.