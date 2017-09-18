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Назарбаев и Мирзиёев возложили цветы к монументу Независимости и гуманизма

 

В ходе государственного визита в столицу Узбекистана город Ташкент Нурсултан Назарбаев совместно с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым возложили цветы к монументу Независимости и гуманизма. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Монумент Независимостти и гуманизма является общенациональным символом народа Узбекистана.

Архитектурный комплекс на Площади Независимости включает в себя бронзовый глобус с картой Узбекистана и скульптуру матери с ребенком на руках.

Автором композиции является известный узбекский скульптор Ильхом Жабборов.

 

18 сентября 2017, 10:05
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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