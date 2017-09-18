Какие документы были подписаны в рамках визита Президента РК в Узбекистан

В ходе государственного визита Президента Казахстана в Узбекистан подписано более 10 документов касательно различных сфер узбекско-казахстанского сотрудничества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт президента Узбекистана.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписали Совместное заявление.

Подписаны Дорожная карта по реконструкции и модернизации пунктов пропуска, автомобильных дорог и обустройству прилегающей территории на узбекско-казахстанской государственной границе, Дорожная карта по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Казахстан о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики, Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в военно-технической сфере, Соглашение между Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан и Министерством финансов Республики Казахстан о сотрудничестве в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства, Соглашение о стратегическом сотрудничестве между акционерным обществом «Узбекистон темир йуллари» и Национальной компанией «Қазақстан темир жоли».

Приняты также документы, служащие основой для прямых контактов между регионами наших стран. Подписаны меморандумы о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между хокимиятом Сырдарьинской области и акиматом Южно-Казахстанской области, хокимиятом Ташкентской области и акиматом Южно-Казахстанской области, хокимиятом Навоийской области и акиматом Кызылординской области.

Также в рамках визита подписаны Меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между Советом Министров Республики Каракалпакстан и акиматом Актюбинской области Республики Казахстан, Меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между хокимиятом Джизакской области и акиматом Южно-Казахстанской области и др.