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Более 1000 кв.м выгорело при пожаре в столичном кафе

18 сентября 2017, 10:11

С самого начала пожара было эвакуировано 40 человек — посетителей кафе.

17 сентября в 22:49 в столичном районе Сарыарка на ул. Бейбитшилик, в кухонном помещении кафе «Драфт», расположенного в цокольном помещении 4-х этажного здания «Деловой центр Оркен», произошло загорание вытяжки, потолочного перекрытия и наружной обшивки, предварительно, с последующим переходом огня на кровлю здания центра, передает Zakon.kz.

Как сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, на месте пожара был организован штаб, для борьбы с огнем было развернуто 3 боевых участка, рассредоточенных по периметру здания, обеспечена бесперебойная подача воды в зону горения от 3-х пожарных гидрантов.

"Тушение пожара осложнялось высокой температурой горения, сильным задымлением и быстрым распространением огня по деревянным конструкциям кровли. Усилиями пожарных пожар локализован в 01-43 и ликвидирован в 02-43. Площадь пожара составила 1100 кв.м. Жертв и пострадавших нет. С самого начала пожара было эвакуировано 40 человек — посетителей кафе", - сообщил Иманкулов.

В ликвидации пожара были задействованы 86 человек личного состава и 25 ед. техники столичной Службы пожаротушения, также были задействованы Центральный региональный автомобильный оперативно-спасательный отряд и Центр медицины катастроф КЧС МВД РК.



Фото: КЧС МВД РК.

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