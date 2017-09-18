Более 1000 кв.м выгорело при пожаре в столичном кафе

С самого начала пожара было эвакуировано 40 человек — посетителей кафе.

17 сентября в 22:49 в столичном районе Сарыарка на ул. Бейбитшилик, в кухонном помещении кафе «Драфт», расположенного в цокольном помещении 4-х этажного здания «Деловой центр Оркен», произошло загорание вытяжки, потолочного перекрытия и наружной обшивки, предварительно, с последующим переходом огня на кровлю здания центра , передает Zakon.kz





Как сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, на месте пожара был организован штаб, для борьбы с огнем было развернуто 3 боевых участка, рассредоточенных по периметру здания, обеспечена бесперебойная подача воды в зону горения от 3-х пожарных гидрантов.





"Тушение пожара осложнялось высокой температурой горения, сильным задымлением и быстрым распространением огня по деревянным конструкциям кровли. Усилиями пожарных пожар локализован в 01-43 и ликвидирован в 02-43. Площадь пожара составила 1100 кв.м. Жертв и пострадавших нет. С самого начала пожара было эвакуировано 40 человек — посетителей кафе", - сообщил Иманкулов.





В ликвидации пожара были задействованы 86 человек личного состава и 25 ед. техники столичной Службы пожаротушения, также были задействованы Центральный региональный автомобильный оперативно-спасательный отряд и Центр медицины катастроф КЧС МВД РК.







