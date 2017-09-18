Стала известна дата возвращения Геннадия Головкина на ринг

Стала известна дата возвращения чемпиона мира в среднем весе WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) на ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz.





По словам промоутера казахстанского боксера Тома Леффлера, Головкин вернется на ринг в декабре. Другие детали он раскрывать не стал.





Как известно, утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе Головкин провел защиту титулов. Его соперником был мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО).





Боксеры провели 12 раундов, по итогам которых была объявлена ничья (118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114), вызвавшая немало споров в боксерском обществе. Наибольший резонанс вызвали оценки судьи Аделейд Берд, выставившей 118-110 в пользу "Канело".





Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.





Сам Альварес заявил, что больше не планирует выступать в этом году. По его словам, реванш с Головкиным может состояться либо в мае, либо в сентябре 2018 года.



