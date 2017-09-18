Санчес: думаю, Бёрд заполнила свою карточку ещё до того, как пришла на бой

18 сентября 2017, 10:26

"Видимо, в Лас-Вегасе их по-другому учат судить бои"

Абель Санчес, тренер казахстанского боксёра Геннадия Головкина, прокомментировал решение одной из судей боя с мексиканцем Саулем Альваресом Аделаид Бёрд, которая, по его мнению, вынесла несправедливый вердикт, приведший к тому, что бой завершился ничьей.

«Думаю, один из судей заполнил свою карточку ещё до того, как пришёл на бой. Видимо, в Лас-Вегасе их по-другому учат судить бои. Но если Альварес хочет реванша, мы его организуем и получим ещё один прекрасный поединок», — приводит слова Санчеса Review Journal.

Поединок между Головкиным и Альваресом прошел в Лас-Вегасе вечером в субботу, 16 сентября. Бой завершился вничью: один из судей Дэйв Моретти отдал победу казахстанскому боксеру, Берд — мексиканцу, третий посчитал, что поединок был равным. На кону стояли принадлежащие Головкину чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF и WBC в среднем весе. По итогам поединка 35-летний спортсмен сохранил титулы.

Аделаида Берд, присудившая победу Альваресу со счетом 118:110, имеет в своем послужном списке назначения на 442 боя с 1997 года.


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