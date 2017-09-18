Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Переход на латиницу: студенты Саранских колледжей сказали «ДА!»

18 сентября 2017, 10:27

В ходе встречи рассмотрены вопросы реализации Программы «Рухани жаңғыру» и одного из приоритетных направлений по переходу государственного языка на латинскую графику.

16 сентября в Саранском гуманитарно-техническом колледже имени А. Кунанбаева состоялась встреча студентов и учащихся учебных заведений города с членом информационно-разъяснительной группы, депутатом Саранского маслихата Жаяубаевым Жанболом. Основная тема: переход казахского языка на латиницу, сообщает пресс-служба акима Карагандинской области.

В ходе встречи рассмотрены вопросы реализации Программы «Рухани жаңғыру» и одного из приоритетных направлений по переходу государственного языка на латинскую графику.

«Учитывая глобальную роль латиницы, которую используют 4 млрд.человек на всех континентах, введение новой графики повысит адаптированность системы образования к мировым стандартам; приведет к развитию отечественного интернета и IT-технологий; ускорит процессы экспорта интеллектуальных знаний и проектов, повысит конкурентоспособность нашей молодежи», – отметил Ж. Жаяубаев и предложил присутствующим разделиться на 2 группы экспертов «ЗА» и «ПРОТИВ».

Ребята обеих групп постарались привести веские аргументы, однако в завершении поединка сошлись в едином мнении, что сегодня они – молодежь – готовы к предстоящим нововведениям, так как это уже позволяет расширить информационные границы в мобильных средствах связи.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...