Переход на латиницу: студенты Саранских колледжей сказали «ДА!»

В ходе встречи рассмотрены вопросы реализации Программы «Рухани жаңғыру» и одного из приоритетных направлений по переходу государственного языка на латинскую графику.

16 сентября в Саранском гуманитарно-техническом колледже имени А. Кунанбаева состоялась встреча студентов и учащихся учебных заведений города с членом информационно-разъяснительной группы, депутатом Саранского маслихата Жаяубаевым Жанболом. Основная тема: переход казахского языка на латиницу, сообщает пресс-служба акима Карагандинской области.





В ходе встречи рассмотрены вопросы реализации Программы «Рухани жаңғыру» и одного из приоритетных направлений по переходу государственного языка на латинскую графику.





«Учитывая глобальную роль латиницы, которую используют 4 млрд.человек на всех континентах, введение новой графики повысит адаптированность системы образования к мировым стандартам; приведет к развитию отечественного интернета и IT-технологий; ускорит процессы экспорта интеллектуальных знаний и проектов, повысит конкурентоспособность нашей молодежи», – отметил Ж. Жаяубаев и предложил присутствующим разделиться на 2 группы экспертов «ЗА» и «ПРОТИВ».





Ребята обеих групп постарались привести веские аргументы, однако в завершении поединка сошлись в едином мнении, что сегодня они – молодежь – готовы к предстоящим нововведениям, так как это уже позволяет расширить информационные границы в мобильных средствах связи.



