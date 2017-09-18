Зампрокурора Алматы озвучил меры, необходимые для модернизации уголовного процесса

Одной из них, по его мнению, будет переход к электронному уголовному делу.

Несмотря на изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, направленные на упрощение рассмотрения дел, создание условий открытости и т.д., все еще остается ряд проблем, с которыми сталкиваются как правоохранительные органы, так и население. Заместитель прокурора города Алматы Жаркынбек Бакашбаев озвучил основные задачи, решение которых позволит модернизировать уголовный процеcс , передает , передает Zakon.kz





В условиях нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства правоохранительные органы работают третий год. Изменения выразились во введении новых уголовно-правовых институтов, были исключены стадии доследственной проверки и возврат судом уголовных дел для дополнительного расследования. Появился институт единого реестра досудебных расследований.





"Вместе с тем практическое применение нового законодательства обнажило ряд трудностей, которые необходимо пересмотреть. Вопреки ожиданиям, ежедневная бумажная работа правоохранительных органов не уменьшилась, а увеличилась. Сталкиваясь с излишними бюрократическими процедурами, волокитой, граждане справедливо высказывают недовольство", - отмечает зампрокурора Алматы Бакашбаев.





В рамках расследований допускаются нарушения конституционных прав граждан, вовлеченных в орбиту уголовного преследования. По имеющимся данным, на сегодняшний день в архивах органов уголовного преследования имеются более 380 000 приостановленных (прерванных) уголовных дел. В архиве УКПСиСУ по Алматы хранится более 80 000 прекращенных уголовных дел, и эти цифры растут ежедневно.





"Теряются улики, идут сроки, забываются события. При таких обстоятельствах сотрудники полиции утопают в ежедневной бумажной рутине, а прокуроры вынуждены помимо всего решать их ответственность за халатность, либо бездействие. Ежемесячно в органы прокуратуры города поступают обращения более 500 граждан с просьбой сообщить процессуальное состояние того или иного уголовного дела", - сообщил зампрокурора.





Он отметил, что в настоящее время существует два формата уголовного производства. Во-первых, это бумажная процедура, уголовное дело (постановления органа ведущего процесс). Во-вторых, это база ЕРДР, электронная процедура, которая иногда не совпадает с фактическими данными материалов (бумажного) уголовного дела.





"Полагаем, что для модернизации уголовного процесса необходимо решение двух основных задач. Во-первых, необходимо внедрение информационных технологий, которые способствовали бы открытости и доступности правосудия. Вторая задача заключается в совершенствовании самого процесса с помощью снижения его формализма. Универсальным инструментом для решения обеих задач, по нашему мнению, стал бы переход от бумажного к электронному уголовному делу", - говорит Бакашбаев.





Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в рамках исполнения поручений Генерального Прокурора, разработан проект «е-Уголовное Дело», т.е. электронное дело. Внедрение электронного уголовного дела позволит искоренить факты фальсификации на стадии досудебного расследования. Теперь без запроса дела надзирающий прокурор будет видеть и количество и качество имеющихся в деле документов и процессуальных решений.





"Многие уже обратили внимание, как трансформировались подходы работы в системе органов прокуратуры. Мы улучшаем себя и нашу работу, это дает возможность на качественно новый уровень поднять взаимоотношения граждан и правоохранительных органов. В октябре месяце планируем открытие Центра правоохранительных услуг по рассмотрению обращений граждан, где будет функционировать отдельный кабинет для проведения медиации. Сейчас, в зданиях органов полиции оснащаются кабинеты для медиаторов, разработаны методические рекомендации для граждан, начали широко проводить праворазъяснительную работу с участниками уголовного процесса о применении медиации на досудебной стадии. Вышеуказанные подходы по нашему мнению положительно скажутся на имидже и повышении доверия граждан к правоохранительной системе в целом", - заключил заместитель прокурора Алматы.



