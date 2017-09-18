Нурсултана Назарбаева наградили узбекским орденом «Эл-юрт Хурмати»

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев награжден узбекским орденом «Эл-юрт Хурмати» («Уважаемому народом и Родиной»), передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Как отметил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Астана для узбеков ассоциируется с Президентом Казахстана.

«Астана - это показатель вашей любви к своей родине. Я горжусь вами. Вчера мной был подписан Указ, и я прошу огласить его текст.

Н.А.Назарбаев - выдающийся государственный и политический деятель мирового масштаба. Основатель независимой Республики Казахстан, которая под мудрым руководством своего Национального лидера заняла достойное место в международном сообществе и является сегодня динамично развивающимся, демократическим государством с сильной рыночной экономикой и открытым гражданским обществом.

Президент Казахстана стоял у истоков формирования отношений добрососедства и взаимопонимания между нашими независимыми государствами. Именно благодаря огромному личному вкладу Н.А.Назарбаева был создан прочный мост дружбы и сотрудничества братских узбекского и казахского народов и на этой основе в настоящее время развиваются взаимовыгодные и плодотворные связи наших стран. За великие заслуги в углублении и расширении традиционных отношений дружбы и стратегического партнёрства между нашими странами, а также укрепления международного сотрудничества во имя мира и прогресса наградить Президента Республики Казахстан Назарбаева Нурсултана Абишевича орденом «Ел юрт хурматы» («Уважение народа и Родины»), - зачитал указ узбекский лидер.

Глава государства от всей души поблагодарил Шавката Мирзиеева и весь узбекский народ за столь значительную награду.

- Я в своей жизни получал много наград, как за рубежом, так и у себя на родине, но эта награда мне особенно дорога, так как получить высокую оценку, признание соседнего государства для меня является большой честью. Для меня это большой сюрприз. Хотел бы отметить, что мы всегда вместе с узбекским народом и в радости, и в трудные минуты. Только так мы сможем сохранить свою независимость. Сегодня решены все вопросы, которые стояли на повестке дня, поставлены новые задачи. Ещё раз выражаю слова благодарности узбекскому народу и лично Шавкату Мирзиёеву, - заключил Президент Казахстана.

Президент Узбекистана также отметил, что награда, вручённая Президенту Казахстана - это желание всего узбекского народа и его искреннее отношение к Нурсултану Назарбаеву.