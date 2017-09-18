В РК сокращается число временно неработающих на предприятиях

Их численность сократилась с 15,6 тысячи до 6,9 тысячи человек.

Ситуация с деловой активностью хозяйствующих субъектов в РК в этом году заметно улучшилась, это видно по существенному сокращению численности временно неработающих и работающих неполный день(неделю) работников, передает передает Zakon.kz со ссылкой на обзор finprom





В частности, число наемных работников на крупных и средних предприятиях, работающих неполный рабочий день/неделю за январь-июнь 2017 года составило 19,6 тысячи человек. Это на 28,5% меньше, чем было год назад.





При этом временно неработающих из-за простоя производство стало за год меньше в 2,3 раза, численность их сократилась с 15,6 тысячи до нынешних 6,9 тысячи человек.





Всего простаивающих и работающих сокращенную неделю работников насчитывается 26,5 тысячи человек.





Наиболее активно производство на крупных и средних предприятиях восстанавливается в Мангистауской области - здесь численность временно неработающих или работающих сокращенный день/неделю за год уменьшилась на 3,1 тысячи человек.





Кроме того, заметное оживление наблюдается в бизнес-среде ЮКО - численность неработающих (или сокращенную неделю) из-за простоя сократилась на 3 тысячи человек.





Также работодатели в Костанайской области восстанавливают свою деятельность - в этом году временно неработающими или работающими по сокращенному графику признаны на 2 тысячи человек меньше, чем год назад.





Активно восстановление объемов используемой рабочей силы идет в строительстве (-5,1 тысячи неработающих (работающих неполную неделю) человек за год), обрабатывающей промышленности (-5 тысяч человек) и в горнодобывающем секторе (-3,4 тысячи человек).



