Черногорского вратаря застрелили во время тренировки

18 сентября 2017, 11:06

Полиция заблокировала Котор и ведет поиски убийцы.

Вратарь черногорского ФК «Бокель» Горан Ленац был застрелен во время тренировки на базе клуба. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает портал Lenta.ru.

Инцидент произошел в субботу. Неизвестный выстрелил 33-летнему спортсмену в голову, когда тот тренировался на базе клуба в городе Котор вместе со своим другом. Голкипера в критическом состоянии доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Отмечается, что преступник сделал несколько выстрелов в воздух, чтобы распугать потенциальных свидетелей.

Полиция заблокировала Котор и ведет поиски убийцы.

Сообщается, что Ленац был очень уважаем среди одноклубников и местных жителей. Он помогал финансированием развитию детского футбола в регионе.

Фото: Risto Bozovic / AP


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