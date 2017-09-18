Казахстан готов поставлять миллион тонн нефтепродуктов в Узбекистан

Астана готова обеспечить потребности узбекской стороны в нефтепродуктах и рассчитывает поставлять в Узбекистан до 1 миллиона тонн нефтепродуктов, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего визита в Узбекистан.

«В нефтяной отрасли Узбекистан заинтересован в поставках сырой нефти. Мы вместе с Россией прорабатываем эти вопросы и будем постепенно их совместно решать. Мы также заканчиваем реконструкцию трех нефтеперерабатывающих заводов, появляется возможность поставлять в Узбекистан готовые нефтепродукты в объеме до 1 миллион тонн», — цитирует слова Назарбаева Sputnik Узбекистан.

Кроме того, Казахстан и Узбекистан намерены расширять сотрудничество в газовой отрасли. Правительствам обеих стран поручено проработать новые газовые проекты с учетом интересов обеих сторон.

Ранее «Узбекнефтегаз» и «Казмунайгаз» заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития совместного маркетинга и логистики нефтепродуктов. Кроме того, Ташкент и Москва договорились о поставках 500 тысяч тонн российской нефти по трубопроводу через территорию Казахстана.