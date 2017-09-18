Почка или iPhone.Реакция соцсетей
18 сентября 2017, 11:30
Через пару часов интернет обрушился под наплывом мемасов. А что вы хотели?
Спустя всего год после долгожданного выпуска iPhone 7, Apple представила новый iPhone X, пишет Bored Panda.
Через пару часов интернет обрушился под наплывом мемасов. А что вы хотели?
Изящный полноэкранный девайс воспевают за уникальные функции, в особенности сервис распознавания лиц, который заменит пользователям пароли, и возможность превратить своё изображение в анимированные эмодзи. Но именно эти выдумки — вкупе с грабительской ценой — вызвали в Твиттере поток издевательств.
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