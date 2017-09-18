Курс нацвалюты составил 340 тенге за доллар
18 сентября 2017, 11:38
В обменниках доллар продается за 340,5 - 341 тенге.
Завершилась утренняя сессия KASE, по итогам которой курс тенге к доллару составил 340,01, сообщает Zakon.kz.
Первая сделка утренних торгов 18 сентября прошла по цене 339,50 тенге, она же является минимальной ценой. Максимальная цена составила 340,20 тенге, последняя цена на торгах - 339,89 тенге. Объем торгов достиг 49,250 миллиона долларов (+18 500 тыс. USD). В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
По данным Kurs.kz, доллар в обменниках продается за 340,5 - 341 тенге.
Фото: kursiv.kz.
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