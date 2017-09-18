Путешественники из России пожаловались на работу казахстанских дорожных полицейских
18 сентября 2017, 11:45
Представители российской прессы пожаловались на вымогавших деньги сотрудников полиции.
"Развод на деньги от казахских ментов" - так называется отзыв граждан РФ на livejournal, столкнувшихся с казахстанскими сотрудниками полиции.
"Такого беспредела мы не ожидали, но это случилось с нами в Казахстане. Заскучавший в степи экипаж казахов с погонами увидел машину с российскими номерами и бросился следом за чужаками. По сигналу останавливаемся на обочине. Скорость в порядке, ремни пристёгнуты. Что может быть не так, может, хотят узнать, не видели ли мы на трассе кого-то, кому нужна помощь? Полиция все-таки", - начинает свою историю автор рассказа.
По его словам, полицейские попросили документы, страховку. Далее водителю предложили пройти с ними в спецмашину.
"Через пять минут заподозрили что-то неладное. Вышли уточнить и увидели водителя побелевшего от наглости сотрудников полиции (проще говоря, обычных вымогателей)", - продолжает рассказ автор.
Оказалось, что полицейские стали утверждать о том, что водитель пьян - от него якобы идет запах алкоголя. Но, по заверению его пассажира, водитель ничего крепче чая и газировки не пьет.
"Вымогатели намекают, что ехать на освидетельствование в наркологию до ближайшего города по степи несколько часов, вряд ли кто-то на такое подпишется. Ждут денег. "Ну, пахнет, пахнет у вас, может, пролили что-то или все-таки пили?", - описывает происходящее россиянин.
А потом сотрудник полиции увидел, что его снимают на камеру. В ответ на вопрос: "Зачем нас снимаешь?" прозвучало: "Журналист". После этого сотрудники полиции вернули гостям из России документы и отпустили, предложив удалить сделанные снимки.
"Попрощались вымогатели словами: "Вы там в России расскажите, что в Казахстане в полиции нормальные ребята работают!". Ну, в общем рассказали. Если вы поедете в Казахстан на машине, то практически гарантированно попадёте в подобную ситуацию. Это не случайность, так тут зарабатывают, это подтвердит любой путешественник, бывавший в Казахстане. Местные гаишники ждут любую неместную машину, что повымогать денег. Даже если прикопаться будет не к чему, казахи будут импровизировать", - резюмировал автор социальной жалобы на наших полицейских.
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