Путешественники из России пожаловались на работу казахстанских дорожных полицейских

"Развод на деньги от казахских ментов" - так называется отзыв граждан РФ на livejournal , столкнувшихся с казахстанскими сотрудниками полиции.





"Такого беспредела мы не ожидали, но это случилось с нами в Казахстане. Заскучавший в степи экипаж казахов с погонами увидел машину с российскими номерами и бросился следом за чужаками. По сигналу останавливаемся на обочине. Скорость в порядке, ремни пристёгнуты. Что может быть не так, может, хотят узнать, не видели ли мы на трассе кого-то, кому нужна помощь? Полиция все-таки", - начинает свою историю автор рассказа.





По его словам, полицейские попросили документы, страховку. Далее водителю предложили пройти с ними в спецмашину.



