Как выглядят жены самых богатых российских бизнесменов и чиновников

Ежегодно Forbes, любимый журнал охотниц за большими шальными деньгами, составляет список богатейших людей России. В их число неизменно входят Алишер Усманов, Андрей Мельниченко, Зияд Манасир, Владимир Потанин и другие не менее известные личности.





Примечательно, что практически все из них счастливы в браке. Мы решили посмотреть, что за великие женщины стоят за самыми влиятельными и богатыми мужчинами нашей страны.



Жены большинства участников рейтинга богатейших людей России по версии Forbes ведут крайне закрытый образ жизни. Их имена появляются в прессе либо в связи с громкими расставаниями, как в случае с Дашей Жуковой и Натальей Потаниной, либо — в связи с личными успехами, как в случае с президентом Федерации художественной гимнастики Ириной Винер или известным психологом Еленой Фейгин. Некоторые супруги российских олигархов, наоборот, не избегают публичности, а с радостью выгуливают свои наряды haute couture при любой возможности. Они активно развивают свои социальные сети и, не особо капризничая, раздают интервью. За примером далеко ходить не надо: вспомните Елену Перминову и Наталью Якимчик. Woman.ru собрал фотографии 15 хранительниц самых дорогих очагов нашей страны.









Ирина Винер, 69 лет

Супруг: Алишер Усманов, 64 года

Основатель USM Holdings, который объединяет активы в горнорудной промышленности и металлургии, телекоммуникациях, контролирует издательский дом «Коммерсантъ», а также владеет 30,2% акций лондонского футбольного клуба «Арсенал»

Состояние: 15,5 млрд долларов (5-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России»)





Каждое появление президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, прославившейся бесценным талантом выковывать олимпийских чемпионок из простых и скромных девчонок, не может остаться незамеченным. Все просто: она королева! Супруга Алишера Усманова безукоризненно выглядит в любом наряде: и в обтягивающих гипюровых платьях, и в брючных костюмах. Усыпанная изумрудами и бриллиантами, законодательница трендов в современной гимнастике находится в прекрасной физической форме. Ее неувядающий бюст (как пишут преданные поклонники) — это вообще отдельная тема. Винер — та женщина, которая никогда не позволит себе появиться в свете без укладки и идеального макияжа. Он, как и полагается классической красавице, подразумевает яркие стрелки и помаду сочных оттенков.





Сандра Мельниченко, 40 лет Супруг: Андрей Мельниченко, 45 лет. Председатель совета директоров «Еврохима», СУЭК (Сибирской угольной энергетической компании) и Сибирской генерирующей компании Состояние: 11,4 млрд долларов (9-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России»)

«Когда мы с Андреем познакомились, у меня были светлые волосы, впалые щеки, тело — кожа да кости. Сегодня моя фигура более женственная, я вернулась к темному цвету, и мне это нравится», — говорила в интервью журналу Tatler Сандра Мельниченко. Жена миллиардера — бывшая модель, поэтому и выглядит соответствующе. Высокая, статная и с проникновенным взглядом. Но главное достоинство Сандры, по ее словам, — это бесконечная уверенность в себе, воспитанная с детства. Супруга миллиардера является сторонником здорового образа жизни, что позволяет ей оставаться по-девичьи стройной. Поэтому даже на фотографиях папарацци, на которых Сандра выходит из пены морской, ее фигура выглядит как на обложке журнала.





Елена Перминова, 31 год Гражданский супруг: Александр Лебедев, 57 лет. Председатель совета директоров «Национальной резервной корпорации», совладелец нескольких газет Состояние: 400 млн долларов (188 место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России»)

За хрупкими плечами Елены Перминовой 12 лет жизни с миллиардером Александром Лебедевым. Бесценный «капитал», заработанный в браке этой длинноногой нимфой, — трое очаровательных детей и звание одной из главных мировых it-girl. Лена не любит эксперименты с образами: за ее макияж отвечает сестра Александра, а за прическу — стилисты салона Aldo Coppola в Жуковке. Свежестью и красотой девушка обязана спорту и косметическим средствам. Сейчас она не может представить себе жизни без пилатеса и регулярно выкладывает в Инстаграм ролики со своими занятиями, на которых как бы невзначай демонстрирует свои невероятной длины ноги.





Марина Добрынина, 58 лет Супруг: Виктор Вексельберг, 60 лет. Председатель совета директоров группы компаний «Ренова», президент фонда «Сколково» Состояние: 13,4 млрд долларов (10-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России»)

После замужества Марина Добрынина сразу ушла в тень, решив все свое время посвятить воспитанию детей. Именно поэтому жена Виктора Вексельберга не снимается для обложек глянца, не раздает интервью и не посещает светские мероприятия. Впервые общественность увидела в лицо жену одного из богатейших людей России на открытии детской соматической клиники в Североуральске в 2007 году. Сотрудники учреждения не сразу поняли, что перед ними супруга миллиардера, настолько скромно выглядела и держалась Марина. Сейчас она возглавляет благотворительный фонд поддержки «Добрый век», который помогает детям и взрослым с психическими расстройствами.





Елена Фейгин, 38 лет Супруг: Ян Яновский, 39 лет. Инвестиционный банкир, один из создателей корпорации «Биоэнергия» и First Nation Societe Bancaire, член советов директоров ряда российских компаний Состояние: долларовый миллионер (точная сумма неизвестна)

Копна рыжих волос, горящие глаза, ослепительная улыбка, пухлые губы (не видавшие инъекций), высокий голос и мягкие черты лица — все это Лена Фейгин. Известный психолог и ее супруг, миллионер Ян Яновский, ведут умеренно-публичный образ жизни. С друзьями веселятся регулярно, однако к объективам папарацци не рвутся. Лена больше внимания уделяет научной деятельности (в настоящий момент она пишет докторскую диссертацию в Университете Зигмунда Фрейда в Вене), а не светским выходам.





Ирина Агаларова, около 62 лет (на фото: вторая слева, вместе с сыном Эмином, дочерью Шейлой и мужем Аразом) Супруг: Араз Агаларов, 61 год. Президент Crocus Group Состояние: 1,8 млрд долларов (51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России»)

Ирине Агаларовой успешно удается на протяжении многих лет не только хранить тепло домашнего очага, но и свою молодость. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть свежие фотографии супруги миллиардера. Она регулярно появляется на концертах сына Эмина и на светских мероприятиях, а также ведет свой Инстаграм. Ирина в многочисленных интервью рассказывала, что главное дело ее жизни — это семья. Однако кроме этого, она довольно много времени посвящает занятиям спортом (мама двоих детей увлекается теннисом и плаванием) и уходу за собой.





