Как выглядят жены самых богатых российских бизнесменов и чиновников
18 сентября 2017, 11:52
Примечательно, что практически все из них счастливы в браке.
Ежегодно Forbes, любимый журнал охотниц за большими шальными деньгами, составляет список богатейших людей России. В их число неизменно входят Алишер Усманов, Андрей Мельниченко, Зияд Манасир, Владимир Потанин и другие не менее известные личности.
Примечательно, что практически все из них счастливы в браке. Мы решили посмотреть, что за великие женщины стоят за самыми влиятельными и богатыми мужчинами нашей страны.
Жены большинства участников рейтинга богатейших людей России по версии Forbes ведут крайне закрытый образ жизни. Их имена появляются в прессе либо в связи с громкими расставаниями, как в случае с Дашей Жуковой и Натальей Потаниной, либо — в связи с личными успехами, как в случае с президентом Федерации художественной гимнастики Ириной Винер или известным психологом Еленой Фейгин. Некоторые супруги российских олигархов, наоборот, не избегают публичности, а с радостью выгуливают свои наряды haute couture при любой возможности. Они активно развивают свои социальные сети и, не особо капризничая, раздают интервью. За примером далеко ходить не надо: вспомните Елену Перминову и Наталью Якимчик. Woman.ru собрал фотографии 15 хранительниц самых дорогих очагов нашей страны.
Ирина Винер, 69 лет
Супруг: Алишер Усманов, 64 года
Основатель USM Holdings, который объединяет активы в горнорудной промышленности и металлургии, телекоммуникациях, контролирует издательский дом «Коммерсантъ», а также владеет 30,2% акций лондонского футбольного клуба «Арсенал»
Состояние: 15,5 млрд долларов (5-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России»)
Каждое появление президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, прославившейся бесценным талантом выковывать олимпийских чемпионок из простых и скромных девчонок, не может остаться незамеченным. Все просто: она королева! Супруга Алишера Усманова безукоризненно выглядит в любом наряде: и в обтягивающих гипюровых платьях, и в брючных костюмах. Усыпанная изумрудами и бриллиантами, законодательница трендов в современной гимнастике находится в прекрасной физической форме. Ее неувядающий бюст (как пишут преданные поклонники) — это вообще отдельная тема. Винер — та женщина, которая никогда не позволит себе появиться в свете без укладки и идеального макияжа. Он, как и полагается классической красавице, подразумевает яркие стрелки и помаду сочных оттенков.
Сандра Мельниченко, 40 лет
Супруг: Андрей Мельниченко, 45 лет.
Председатель совета директоров «Еврохима», СУЭК (Сибирской угольной энергетической компании) и Сибирской генерирующей компании
Состояние: 11,4 млрд долларов (9-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России»)
«Когда мы с Андреем познакомились, у меня были светлые волосы, впалые щеки, тело — кожа да кости. Сегодня моя фигура более женственная, я вернулась к темному цвету, и мне это нравится», — говорила в интервью журналу Tatler Сандра Мельниченко. Жена миллиардера — бывшая модель, поэтому и выглядит соответствующе. Высокая, статная и с проникновенным взглядом. Но главное достоинство Сандры, по ее словам, — это бесконечная уверенность в себе, воспитанная с детства. Супруга миллиардера является сторонником здорового образа жизни, что позволяет ей оставаться по-девичьи стройной. Поэтому даже на фотографиях папарацци, на которых Сандра выходит из пены морской, ее фигура выглядит как на обложке журнала.
Елена Перминова, 31 год
Гражданский супруг: Александр Лебедев, 57 лет.
Председатель совета директоров «Национальной резервной корпорации», совладелец нескольких газет
Состояние: 400 млн долларов (188 место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России»)
За хрупкими плечами Елены Перминовой 12 лет жизни с миллиардером Александром Лебедевым. Бесценный «капитал», заработанный в браке этой длинноногой нимфой, — трое очаровательных детей и звание одной из главных мировых it-girl. Лена не любит эксперименты с образами: за ее макияж отвечает сестра Александра, а за прическу — стилисты салона Aldo Coppola в Жуковке. Свежестью и красотой девушка обязана спорту и косметическим средствам. Сейчас она не может представить себе жизни без пилатеса и регулярно выкладывает в Инстаграм ролики со своими занятиями, на которых как бы невзначай демонстрирует свои невероятной длины ноги.
Марина Добрынина, 58 лет
Супруг: Виктор Вексельберг, 60 лет. Председатель совета директоров группы компаний «Ренова», президент фонда «Сколково»
Состояние: 13,4 млрд долларов (10-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России»)
После замужества Марина Добрынина сразу ушла в тень, решив все свое время посвятить воспитанию детей. Именно поэтому жена Виктора Вексельберга не снимается для обложек глянца, не раздает интервью и не посещает светские мероприятия. Впервые общественность увидела в лицо жену одного из богатейших людей России на открытии детской соматической клиники в Североуральске в 2007 году. Сотрудники учреждения не сразу поняли, что перед ними супруга миллиардера, настолько скромно выглядела и держалась Марина. Сейчас она возглавляет благотворительный фонд поддержки «Добрый век», который помогает детям и взрослым с психическими расстройствами.
Елена Фейгин, 38 лет
Супруг: Ян Яновский, 39 лет. Инвестиционный банкир, один из создателей корпорации «Биоэнергия» и First Nation Societe Bancaire, член советов директоров ряда российских компаний
Состояние: долларовый миллионер (точная сумма неизвестна)
Копна рыжих волос, горящие глаза, ослепительная улыбка, пухлые губы (не видавшие инъекций), высокий голос и мягкие черты лица — все это Лена Фейгин. Известный психолог и ее супруг, миллионер Ян Яновский, ведут умеренно-публичный образ жизни. С друзьями веселятся регулярно, однако к объективам папарацци не рвутся. Лена больше внимания уделяет научной деятельности (в настоящий момент она пишет докторскую диссертацию в Университете Зигмунда Фрейда в Вене), а не светским выходам.
Ирина Агаларова, около 62 лет (на фото: вторая слева, вместе с сыном Эмином, дочерью Шейлой и мужем Аразом)
Супруг: Араз Агаларов, 61 год. Президент Crocus Group
Состояние: 1,8 млрд долларов (51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России»)
Ирине Агаларовой успешно удается на протяжении многих лет не только хранить тепло домашнего очага, но и свою молодость. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть свежие фотографии супруги миллиардера. Она регулярно появляется на концертах сына Эмина и на светских мероприятиях, а также ведет свой Инстаграм. Ирина в многочисленных интервью рассказывала, что главное дело ее жизни — это семья. Однако кроме этого, она довольно много времени посвящает занятиям спортом (мама двоих детей увлекается теннисом и плаванием) и уходу за собой.
Ольга Карпуть, 34 года
Супруг: Павел Те, 54 года.
Совладелец Capital Group Состояние: 0,1 млрд долларов
Ольга Карпуть совсем не похожа на типичную подругу олигарха — она сдержанна, обладает тонким чувством стиля, однако ее эксцентричности в вопросах моды и стиля позавидуют и некоторые лондонские звезды fashion-андерграунда. Владелица концептуального магазина «Кузнецкий мост 20» отлично совмещает любовь к активному образу жизни с воспитанием троих детей. Главные секреты красоты Ольги — обертывания с водорослями, иглоукалывание и здоровый сон. Судя по цветущему виду Карпуть, написанному — верить.
Маргарита Лиева, 33 года
Супруг: Эдуард Таран, 49 лет. Владелец «РАТМ холдинга», куда входит завод «Экран» и предприятие «Гидромаш», президент «Российского Делового Клуба»
Состояние: 800 млн долларов
Впервые имя Маргариты Лиевой общественность узнала после благотворительного приема на Лазурном Берегу в августе 2012 года. С тех пор модель с «кошачьим» взглядом стала «своей» в самых модных московских кругах. Глядя на точеную фигуру основательницы благотворительного фонда «Живи», трудно представить, что у нее уже трое детей. То, что об уходе за собой и бьюти-фишках Лиева знает все, можно не сомневаться. Маргарита является основательницей портала BeautyHack, рассказывающего о новинках в косметологии и сфере красоты.
Людмила Лисина, 61 год
Супруг: Владимир Лисин, 61 год. Владелец Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding
Состояние:1,6 млрд долларов (3-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России»)
Владимир и Людмила Лисины вместе со школьной скамьи. Миллиардер в одном из интервью признался, что его надежный тыл — это «семья, построенная на любви и доверии». Про Людмилу известно лишь, что она уже более 10 лет владеет частной галереей «Сезоны» и растит троих детей. Супруги предпочитают уединенный образ жизни и не появляются на светских мероприятиях.
Екатерина Потанина, 42 года
Супруг: Владимир Потанин, 56 лет.
Совладелец «Норильского никеля», крупнейшего производителя никеля и палладия в мире
Состояние: 1,4 млрд долларов (8-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России»)
Не успев закончить громкий бракоразводный процесс с бывшей женой, Владимир Потанин 3 года назад снова связал себя узами брака. Избранницей миллиардера стала его подчиненная по имени Екатерина. Свою любимую олигарх тщательно оберегает от внимания прессы, лишь изредка появляясь с ней на мероприятиях. Миниатюрная блондинка с карими глазами почему-то многим напоминает Наталью Потанину, но пока мы видели только пару ее снимков, по которым сложно судить, поэтому будем ждать других выходов в свет.
Наталья Давыдова (около 34 лет, точный возраст скрывает)
Супруг: Иван Стрешинский, 48 лет. Партнер Алишера Усманова, гендиректор USM Advisors и один из самых богатых топ-менеджеров России по версии журнала Forbes
Состояние: долларовый миллионер (зарплата — 15 млн долларов в год)
Блогер Tetya Motya, в миру Наталью Давыдову, называют изобретательницей нового жанра — юмористических заметок, сопровождающих каждый модный look. У девушки полумиллионная армия поклонников в Инстаграме. Люди с нетерпением ждут каждый новый ее пост. Фолловеры Наташи просят у нее совета не только по поводу того, какую обувь лучше выбрать на осенний сезон, но и интересуются ее бьюти-секретами. «Никаких специальных мер я не предпринимаю: для меня красота и здоровье — понятия круглогодичные», — отвечает блогер. Судя по лицу без единой морщины, телу фитнес-модели и роскошным длинным волосам, Давыдова неустанно работает над собой.
Елена Тимченко (точный возраст неизвестен)
Супруг: Геннадий Тимченко, 64 года. Член совета директоров ОАО «Новатэк»
Состояние: 1,6 млрд долларов (5-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России») Состояние: 14,2 млрд долларов (10 место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России»)
Про Елену Тимченко, жену самого непубличного человека из числа тех, кого причисляют к бизнесменам из окружения президента, крайне мало информации в интернете. Известно лишь, что она, как положено супруге миллиардера, владеет собственным благотворительным фондом и увлекается искусством. Елена не дает интервью и не ведет микроблогов. А жаль! Нам бы хотелось узнать, какими чудодейственными методами ей удается сохранять настолько цветущий вид
Елена Лихач (Скоч) (около 40, точный возраст неизвестен)
Супруг: Андрей Скоч, 51 год. Совладелец ЗАО «Газметалл», совладелец «Металлоинвеста», депутат Государственной Думы
Состояние: 7,9 млрд долларов (17-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России»)
Супруга депутата Андрея Скоча (на фото: с дочерью), не скупящегося ради нее на самые ослепительные бриллианты, как истинная леди, предпочитает не обсуждать свой возраст. Да и к чему подробности, ведь Елена выглядит максимум на 30. Первое, на что обращаешь внимание при взгляде на фотографии красавицы-блондинки, — лучезарная улыбка. Фигуре матери четверых детей позавидуют и юные модели — фотографии с дефиле Dolce&Gabbana сезона осень-зима 2017/18 — прямое тому доказательство
Виктория Манасир, 35 лет
Супруг: Зияд Манасир, 51 год. Основатель компании Manaseer Group, которая занимается строительством, добычей и переработкой нефти и другими видами бизнеса
Состояние: 600 млн долларов (140-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России»)
Бывшая солистка знаменитого ансамбля Моисеева, а ныне владелица семейного клуба Vikiland Виктория Манасир ломает стереотипы большинства о том, как должна выглядеть супруга олигарха. Никаких накачанных губ, огромной груди и пергидрольных волос. Красивая, ухоженная, умеющая себя подать, Манасир заявляет, что своему сияющему виду обязана любимому косметологу и бьюти-новинкам, с которыми ее любезно знакомит старшая дочь супруга Элен. С детства страстно увлеченная балетом, Виктория и сейчас сохраняет свой внутренний огонь и грацию — и это несмотря на четверых детей!
Наталья Якимчик, 32 года
Супруг: Валерий Шевчук, 50 лет. Экс-глава Москомнаследия и бывший вице-президент Московской торгово-промышленной палаты, заместитель генерального директора ООО «ЕТК-Инвест»
Состояние: долларовый миллионер (точная сумма неизвестна)
Длинноногая уроженка Белоруссии Наталья Якимчик — частая героиня светских хроник. Владелица бренда купальников Natayakim не пропускает ни одного модного события — будь то 5-летие бренда Rasario или венчание ее подруги Яны Рудковской и Евгений Плющенко. В браке с банкиром Валерием у красавицы родилось двое детей, что никак не сказалось на ее идеальных формах. Якимчик природа одарила модельной внешностью: худощавое телосложение, горделивая осанка, осиная талия — фигура девушки будто создана для того, чтобы демонстрировать самые провокационные наряды.
Фото woman.ru
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