Выживший после обрушения в Астане строитель находится в искусственной коме

Выживший после обрушения на стройке в Астане гражданин Узбекистана погружен в искусственную кому, сообщили в пресс-службе Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии министерства здравоохранения РК.





Ранее в Комитете по ЧС МВД РК сообщали, что на новостроящемся объекте по улице Алаш в воскресенье, 17 сентября, произошло обрушение плит перекрытия и стены объекта. В результате два человека погибли, один был госпитализирован.





По информации института, пациент Жорабаев, 1995 года рождения, поступил к ним 17 сентября в 12:50 в экстренном порядке. В этот же день врачами НИИТО проведена первичная хирургическая обработка раны с прошиванием магистральных сосудов и формированием культи на уровне верхней трети бедра.





"В настоящее время пациент находится в искусственной коме на аппарате искусственной вентиляции легких в отделении реанимации и интенсивной терапии НИИТО. Параметры гемодинамики стабильны", — сообщили в пресс-службе.





Предварительный диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени тяжести, полная травматическая ампутация правой нижней конечности на уровне верхней трети бедра с обширным размозжением мягких тканей, закрытый оскольчатый перелом средней трети обеих костей правого предплечья, закрытый многооскольчатый перелом левого надколенника со смещением костных отломков, гемартроз левого коленного сустава, закрытый перелом наружной лодыжки левой голени со смещением костных отломков, тупая травма грудной клетки, закрытый перелом ребра справа, обширные ссадины и ушибы, травматический, геморрагический шок 3-й степени.





В ДВД сообщили, что руководитель строительного объекта, отвечающий за погрузочно-разгрузочную работу, задержан после инцидента.









Следственным управлением ДВД Астаны по факту гибели двух строителей начато досудебное расследование по статье 277 УК РК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Назначены необходимые экспертизы.







