Промоутер Головкина призвал команду "Канело" не затягивать с реваншем

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) Том Леффлер выразил надежду, что команда мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО) не станет затягивать с организацией реванша, добавив, что они готовы провести его также в Лас-Вегасе , пишет , пишет Vesti.kz





"Нет вопросов в том, что Геннадий выиграл данный бой. Весь мир на это смотрел и все СМИ это освещали. В этот раз то, что произошло в Вегасе, не останется в Вегасе. В субботу НВО покажет поединок в повторе. Нет проблем с тем, чтобы сделать реванш. Я лишь надеюсь, что "Канело" и Golden Boy потребуется на это меньше времени, чем в первом случае. Хватит драмы, давайте вернем их на ринг. Геннадий - истинный чемпион, он ни от кого не бегает,





Это был первый бой Геннадия в Лас-Вегасе. Не думаю, что дело в месте или судьях. Мы считаем, что рефери Кенни Бейлесс проделал прекрасную работу. Я думаю, он разнимал их в правильные моменты - он не позволял ни одному из бойцов удерживать другого.





Головкин шесть раз дрался в Madison Square Garden. Ему там всегда очень комфортно. Когда мы делали этот бой, то во время переговоров с Оскаром я сказал ему, что место проведения не имеет значения. Дайте лишь ринг и "Канело", и мы согласимся. Поэтому я уверен, что у Головкина будет такое же отношение к реваншу. Возможно, нам лишь придется более тщательно изучить судей в зависимости от того, где будет поединок", - цитирует Леффлера BoxingScene.com.





Напомним, бой между Головкиным и Альваресом состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился вничью. После поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае следующего года.



