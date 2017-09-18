Замглавы карагандинского филиала "Казахавтодор" подозревается также в отмывании денег
18 сентября 2017, 12:06
Следствие по делу продолжается.
Как сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда Карагандинской области, все четверо фигурантов дела о взятке арестованы на 2 месяца, передает Zakon.kz.
Напомним, 15 сентября при получении взятки в сумме 17 млн. тенге от представителей ТОО «Акжол ДС» Ыбышева М. и Жакпарова Б. были задержаны директор Карагандинского областного филиала РГП на ПХВ «Казахавтодор» Муканов Г. и его заместитель Отаров Е.
По данным суда, директор филиала Муканов и его заместитель Отаров подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст.366 ч.3 пп.2,3 - получение взятки. Помимо этого, Отарову вменена статья 218 ч.3 п.1 - Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем.
Представители ТОО «Акжол ДС» Ыбышев и Жакпарова подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст.367 ч.3 пп.1,2 - дача взятки.
Все подозреваемые взяты под стражу до 15 ноября 2017 года.
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