Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Божко: Необходимо снижать приток сельской молодежи в города

18 сентября 2017, 12:07

Столкновение рабочих комплекса «Абу-Даби Плаза» в Астане является следствием в том числе неконтролируемого притока в города молодежи из сел - вице-спикер Мажилиса.

Вице-спикер Мажилиса Парламента РК Владимир Божко считает, что такие ситуации как столкновение рабочих комплекса «Абу-Даби Плаза» в Астане являются следствием в том числе неконтролируемого притока в города молодежи из сельской местности, передает BNews.kz.

«Конфликт был локализован благодаря энергичной реакции МВД, КНБ, акимата Астаны, предоставивших реальную информацию своевременно. Вместе с тем, в социальных сетях прошла подстрекательская информация на абсолютно додуманных и недостоверных фактах, и на нее откликнулась часть молодежи, в большинстве своем прибывшая из сел, испытывающая сложности в поисках достойно оплачиваемой работы и жилья», - сказал Божко в ходе правительственного часа в Мажилисе.

«Этот случай еще раз показал, что нужно устранять причины возникновения таких случаев. Необходимо снижать неконтролируемый приток сельской молодежи в города, устранять те причины, которые двигают молодежь уходить в города. Молодежь на селе должна иметь достойные условия жизни, работу и жилье, пользоваться современной социальной инфраструктурой. Да не только молодежь, но и все жители сел и аулов», - сказал вице-спикер.

Напомним, 2 сентября в Астане между рабочими строительного объекта «Абу-Даби Плаза» произошел конфликт на бытовой почве. Сообщалось, что 61 иностранный рабочий (граждане Индии) покинут Казахстан за нарушение дисциплины и общественного порядка на стройплощадке «Абу-Даби Плаза».

Фото: liter.kz.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...