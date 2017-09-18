Божко: Необходимо снижать приток сельской молодежи в города

Столкновение рабочих комплекса «Абу-Даби Плаза» в Астане является следствием в том числе неконтролируемого притока в города молодежи из сел - вице-спикер Мажилиса.

Вице-спикер Мажилиса Парламента РК Владимир Божко считает, что такие ситуации как столкновение рабочих комплекса «Абу-Даби Плаза» в Астане являются следствием в том числе неконтролируемого притока в города молодежи из сельской местности, передает передает BNews.kz





«Конфликт был локализован благодаря энергичной реакции МВД, КНБ, акимата Астаны, предоставивших реальную информацию своевременно. Вместе с тем, в социальных сетях прошла подстрекательская информация на абсолютно додуманных и недостоверных фактах, и на нее откликнулась часть молодежи, в большинстве своем прибывшая из сел, испытывающая сложности в поисках достойно оплачиваемой работы и жилья», - сказал Божко в ходе правительственного часа в Мажилисе.





«Этот случай еще раз показал, что нужно устранять причины возникновения таких случаев. Необходимо снижать неконтролируемый приток сельской молодежи в города, устранять те причины, которые двигают молодежь уходить в города. Молодежь на селе должна иметь достойные условия жизни, работу и жилье, пользоваться современной социальной инфраструктурой. Да не только молодежь, но и все жители сел и аулов», - сказал вице-спикер.





Напомним, 2 сентября в Астане между рабочими строительного объекта «Абу-Даби Плаза» произошел конфликт на бытовой почве. Сообщалось, что 61 иностранный рабочий (граждане Индии) покинут Казахстан за нарушение дисциплины и общественного порядка на стройплощадке «Абу-Даби Плаза».



