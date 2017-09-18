Выступление Министра национальной экономики Сулейменов Т.М. на презентации проекта закона
«О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства»
(г. Астана, 12 сентября 2017 года)
Уважаемая Гульжана Джанпеисовна!
Уважаемые депутаты!
На Ваше рассмотрение вносится проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства».
Законопроект разработан в целях реализации поручений Главы государства в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года, новой Концепции формирования и использования Национального фонда, а также рекомендаций Парламента и Счетного комитета.
Законопроектом предлагаются поправки в бюджетное законодательство по 6 основным направлениям.
1. По первому направлению в целях упрощения реализации бюджетных программ предлагается исключить отдельные этапы их согласования:
· утверждение бюджетных программ государственных органов, не разрабатывающих стратегические планы, без согласования с МНЭ. Согласование с МФ остается;
· внесение изменений в бюджетные программы при корректировке бюджета без согласования с МНЭ. Согласование с МФ остается;
· внесение изменений в бюджетные программы по инициативе госорганов при перераспределении средств внутри бюджетных программ без согласования с МНЭ и МФ, но с уведомлением МФ.
Это позволит сократить согласование бюджетных программ на каждом этапе в среднем на 10 дней.
Также предлагается отменить соглашения о результатах по целевым трансфертам на развитие, которые на сегодня во многом дублируют бюджетные программы.
В результате сократится более 1,5 тыс. документов на центральном и местном уровнях.
Административные расходы центральных государственных органов предлагается планировать общим лимитом, который будет определяться Министерством финансов. Это упрощает подготовку бюджетной заявки, сокращает сроки ее рассмотрения и объем представляемой документации.
2. В рамках расширения самостоятельности администраторов при реализации бюджетных программ в целях реализации поручений Главы государства предлагается предусмотреть возможность:
1) перераспределения средств между бюджетными программами без уточнения бюджета (через постановление Правительства) в объеме не более 10% при неэффективном исполнении бюджетных программ и при неосвоении средств;
2) перераспределения МИО минимальных объемов финансирования в рамках трансфертов общего характера;
3) перераспределения экономии по текущей подпрограмме на подпрограмму развития внутри одной бюджетной программы.
При этом снимается ограничение по перераспределению средств внутри бюджетных программ по инициативе государственного органа 1 раз в квартал.
Все это позволит более качественно осваивать средства в течение года.
3. В целях упрощения процедур планирования проектов ГЧП предлагается весь процесс сократить 5 до 3 этапов (экспертиза инвестиционного предложения, проведение конкурса, заключение договора ГЧП) за счет исключения концепции проекта и экспертизы проекта договора ГЧП.
Это позволит сократить сроки подготовки проектов ГЧП с 7 до 3 месяцев.
Одним из новшеств является внедрение «программного ГЧП». Это означает, что все процедуры отбора частного партнера и реализации проектов ГЧП будут прописаны в упрощенной форме для каждой сферы в государственных и правительственных программах без проведения дополнительных экспертиз.
В итоге процедуры ГЧП станут более короткими и доступными для бизнеса.
4. В рамках реализации новой Концепции формирования и использования Национального фонда определение ненефтяного дефицита приводится в соответствие с методикой МВФ (из расчета исключается ЭТП на нефть) с утверждением его уровня в законе о республиканском бюджете.
Это повысит роль этого показателя как одного из главных индикаторов фискальной политики.
5. В целях повышения эффективности средств, выделенных квазигоссектору на увеличение уставных капиталов, предлагается в Бюджетном кодексе предусмотреть возможность использования остатков на счетах посредством:
1. уменьшения уставного капитала субъекта квазигосударственного сектора путем выкупа акций эмитентом у государства или уменьшения номинальной стоимости акций;
2. финансирования реализуемых или новых инвестиционных проектов субъекта квазигосударственного сектора через корректировку или разработку нового ФЭО и одобрение на РБК;
3. использования суммы экономии на цели развития, не превышающей 50 000 МРП без корректировки ФЭО.
Кроме того, для предотвращения накопления остатков на счетах в будущем предлагается средства на пополнение уставных капиталов выделять поэтапно в соответствии со сроками реализации бюджетных инвестиций, определенных в ФЭО.
6. Также рассмотрены другие вопросы совершенствования бюджетного процесса. В частности, предусматривается:
· запрет на прогнозирование штрафов, пени, санкций и взысканий;
· казначейское сопровождение бюджетных инвестиционных проектов;
· внедрение прогнозной консолидированной финансовой отчетности;
· введение интегратора в области бюджетного процесса Министерства финансов.
В целом предлагаемые поправки будут способствовать более быстрому доведению бюджетных средств до экономики, уменьшению сумм неосвоения, увеличению количества проектов ГЧП, а также большей ответственности госорганов при большей самостоятельности.
Благодарю за внимание!
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