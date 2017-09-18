На средства от Astana Marathon закупят уникальное оборудование для недоношенных детей

Традиционный столичный марафон прошел в это воскресенье, 17 сентября. Евразийская группа (ERG) выступила золотым спонсором пробега.





Все собранные на Astana Мarathon средства будут направлены в благотворительные фонды «Аяла», «Қасиеттi Жол», СОС Детская деревня. Также на эти деньги будет закуплено уникальное оборудование для недоношенных детей.





Впервые Евразийская Группа участвовала в данном марафоне единой командой. Около 100 евразийцев из четырех регионов Казахстана и города Астаны побежали под флагом ERG.





Марафоны обретают в Казахстане все большую популярность. В забегах участвуют люди разного возраста. В этот раз в Астану приехал один из самых старших марафонцев - ветеран Аксуского завода ферросплавов 63-летний Нурлан Касенов. Аксакал ушел на пенсию с АксЗФ, где 13 лет проработал слесарем в цехе переработки шлака. По словам Касенова, он занимается спортом с юности. За спиной у пожилого мужчины дистанции в 5, 10, 21 и даже 42,2 км на международном марафоне в Алматы. На этот раз вместе сотрудниками ERG он пробежал 10 км.





«Я не собираюсь останавливаться, буду и дальше участвовать в марафонах. Считаю, что такие мероприятия нужно проводить обязательно. Нужно вовлекать в спорт как можно больше людей, популяризировать здоровый образ жизни. У меня есть внуки, я их вовлекаю в этот спорт. В Павлодаре у нас проводится конкурс «Спортивная семья», мы с внуками в нем участвуем», - поделился Нурлан Касенов.