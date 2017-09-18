Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

На средства от Astana Marathon закупят уникальное оборудование для недоношенных детей

18 сентября 2017, 12:14

Все собранные средства будут направлены в благотворительные фонды «Аяла», «Қасиеттi Жол», СОС Детская деревня.

Традиционный столичный марафон прошел в это воскресенье, 17 сентября. Евразийская группа (ERG) выступила золотым спонсором пробега.

Все собранные на Astana Мarathon средства будут направлены в благотворительные фонды «Аяла», «Қасиеттi Жол», СОС Детская деревня. Также на эти деньги будет закуплено уникальное оборудование для недоношенных детей.

Впервые Евразийская Группа участвовала в данном марафоне единой командой. Около 100 евразийцев из четырех регионов Казахстана и города Астаны побежали под флагом ERG.

Марафоны обретают в Казахстане все большую популярность. В забегах участвуют люди разного возраста. В этот раз в Астану приехал один из самых старших марафонцев - ветеран Аксуского завода ферросплавов 63-летний Нурлан Касенов. Аксакал ушел на пенсию с АксЗФ, где 13 лет проработал слесарем в цехе переработки шлака. По словам Касенова, он занимается спортом с юности. За спиной у пожилого мужчины дистанции в 5, 10, 21 и даже 42,2 км на международном марафоне в Алматы. На этот раз вместе сотрудниками ERG он пробежал 10 км.

«Я не собираюсь останавливаться, буду и дальше участвовать в марафонах. Считаю, что такие мероприятия нужно проводить обязательно. Нужно вовлекать в спорт как можно больше людей, популяризировать здоровый образ жизни. У меня есть внуки, я их вовлекаю в этот спорт. В Павлодаре у нас проводится конкурс «Спортивная семья», мы с внуками в нем участвуем», - поделился Нурлан Касенов.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...