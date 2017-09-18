Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Восточном Казахстане произошло землетрясение магнитудой 3,2

18 сентября 2017, 12:18

Подземные толчки ощущались недалеко от Зайсана.

Сегодня, 18 сентября в ВКО произошло землетрясение, передает Zakon.kz.

По данным сайта idp-cs.net, землетрясение зарегистрировано в 6.22 по московскому времени.

"Координаты: 47°37'12''с.ш., 85°15'36''в.д.. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,7 баллов MSK64. Ориентиры: Населенный пункт 120,16км (эпицентр) на запад от н.п.Бурчун, Китай", - сказано на сайте.

Подземный толчок произошел недалеко от Зайсана.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...