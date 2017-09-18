В Восточном Казахстане произошло землетрясение магнитудой 3,2
18 сентября 2017, 12:18
Подземные толчки ощущались недалеко от Зайсана.
Сегодня, 18 сентября в ВКО произошло землетрясение, передает Zakon.kz.
По данным сайта idp-cs.net, землетрясение зарегистрировано в 6.22 по московскому времени.
"Координаты: 47°37'12''с.ш., 85°15'36''в.д.. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,7 баллов MSK64. Ориентиры: Населенный пункт 120,16км (эпицентр) на запад от н.п.Бурчун, Китай", - сказано на сайте.
Подземный толчок произошел недалеко от Зайсана.
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