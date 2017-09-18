В Ростове-на-Дону уроженку Казахстана обвиняют в подготовке теракта

Ее обвиняют в приготовлении к теракту, содействии террористической деятельности и незаконном обороте взрывных устройств, склонении лица к совершению преступления

Северо-Кавказский окружной военный суд вынесет приговор обвиняемым в подготовке к совершению теракта в одном из крупных торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону Татьяне Карпенко и Наталье Гришиной , сообщила , сообщила РИА Новости представитель суда Алена Катькало.





Фигуранток дела судят за попытку устроить теракт в торговом центре Ростова-на-Дону в 2015–2016 годах. Карпенко и Гришина обвиняются в приготовлении к теракту, содействии террористической деятельности и незаконном обороте взрывных устройств, склонении лица к совершению преступления. Во время предварительного слушания подсудимые вину не признали.





"Оглашение приговора в отношении Карпенко и Гришиной начнется в 10.00 мск 18 сентября", — сообщила Катькало.





Ранее гособвинитель попросил назначить Карпенко наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 150 тысяч рублей, а Гришиной — в виде лишения свободы на 12 лет в колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей.





Еще один фигурант дела — жительница Ставропольского края Виктория Семенова — ранее признала вину и заключила досудебное соглашение. Ее приговорили к 3 годам колонии общего режима. Согласно обвинительному заключению, взрывное устройство для совершения теракта прятали именно по месту жительства Семеновой (под диваном). Карпенко и Гришина являются уроженками Ростовской области и Казахстана. Обе имеют неоконченное высшее образование, официально нигде не работали. Кроме того, Карпенко имеет малолетнюю дочь 2014 года рождения.





По версии следствия, Карпенко и Гришина являются сторонницами исламистских радикальных движений и разделяют взгляды международных террористических организаций "Имарат Кавказ"* и ИГ*. Как полагает следствие, с октября 2015 по январь 2016 года обвиняемые планировали теракт под видом религиозного самоубийства в одном из торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону.





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