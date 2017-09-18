Вопрос сомнительных религиозных учебных заведений подняли в Мажилисе

Рассмотреть ужесточение наказания за вовлечение детей в деятельность сомнительных религиозных структур призвали депутаты мажилиса Маулен Ашимбаев и Джамиля Нурманбетова.





Выступая на правительственном часе в мажилисе, парламентарий отметил, что сегодня "много вопросов вызывает деятельность организаций, занимающихся религиозным образованием детей".





"В стране функционирует около одной тысячи учебных заведений, которые ежегодно обучают религии порядка 30 тысяч наших детей. При этом они именуются центрами обучения, интернатами, летними лагерями, фондами, курсами. В большинстве случаев, мы эту информацию постарались проверить, уполномоченные органы не владеют информацией об их деятельности", — сказал Ашимбаев.





Он добавил, что, по данным генпрокуратуры, среди них есть "достаточно сомнительные центры".





"Таким образом, происходит вовлечение детей в религию. Опасность данной ситуации в том, что дети в этих заведениях могут попасть под влияние деструктивных религиозных течений", — заявил мажилисмен.





По его мнению, следует рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за вовлечение детей в деятельность сомнительных религиозных структур.





Вопрос сомнительных учебных заведений подняла и коллега Ашимбаева Джамиля Нурманбетова.





"Проверки Генпрокуратуры показали, что в ряде регионов незаконно действуют именующие себя центрами обучения, пансионатами религиозные учреждения, которые ведут духовное, религиозное обучение детей от шести до 16 лет. В некоторых этих учреждениях преподавали экстремисты," — сказала Нурманбетова на правчасе.





Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев в свою очередь отметил, что в этом году во всех областях были организованы проверки таких заведений — детсадов, пансионатов, интернатов.





"Некоторые были выявлены в небольшом количестве. Например, интернат "Каусар" в Алматы, где набирали детей в основном из малоимущих семей, преподавали им религиозные дисциплины, что законом не допускается. Законом допускается преподавание религиозных дисциплин только при культовых учреждениях: мечетях, церквях и так далее", — ответил Ермекбаев.





Он также рассказал, что существует сеть пансионатов под эгидой ассоциации благотворительной деятельности "Жибек жолы", открытая с участием турецких партнеров. Пансионаты также ориентируются в основном на детей из социально-уязвимых слоев.





"Они включают в свою программу религиозные дисциплины, долгое время действовали на основе меморандума ДУМК, поэтому это было легализовано. Но сегодня ДУМК имеет некоторые замечания по их работе, поэтому в ближайшее время даны поручения всем акиматам, будем приводить их деятельность в соответствие с законодательством либо ставить вопрос о закрытии", — добавил министр.





Он проинформировал, что при министерстве сформирована специальная группа, которая осуществляет мониторинг деятельности таких заведений. Всем акиматам даны поручения усилить контроль за этой деятельностью.







