Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Н.Нигматулин принял Председателя Азиатского форума парламентариев по народонаселению и развитию

18 сентября 2017, 12:44

Астану и Токио связывают общие подходы в деле ядерного разоружения и нераспространения, мирного использования атомной энергии, устойчивого развития.

Сегодня в Мажилисе Спикер Палаты Нурлан Нигматулин принял делегацию Азиатского форума парламентариев по народонаселению и развитию во главе с его Председателем депутатом Палаты советников Парламента Японии Кейдзо Такеми, сообщает Zakon.kz.

Спикер Мажилиса констатировал важность работы парламентариев Форума по формированию и расширению законодательной базы, необходимой для решения вопросов народонаселения и развития.

При этом Н.Нигматулин поблагодарил К.Такеми, как Председателя АФПНР, за усилия, направленные на укрепление межпарламентских отношений, в т.ч. между Казахстаном и Японией.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что официальный визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2016 году в Японию позволил вывести двустороннее сотрудничество на уровень расширенного стратегического партнерства.

Астану и Токио связывают общие подходы в деле ядерного разоружения и нераспространения, мирного использования атомной энергии, устойчивого развития.

По мнению Н.Нигматулина и К.Такеми, совпадение сроков участия Казахстана и Японии в Совете Безопасности ООН в 2017 году открывает перед двумя странами дополнительные возможности для взаимодействия.

В ходе беседы собеседники выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг северокорейской ядерной программы, отметив при этом возрастающую угрозу не только региональной, но и глобальной безопасности.

При этом Кейдзо Такеми подчеркнул, что в Японии высоко ценят инициативы и усилия Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, направленные на решение вопросов нераспространения ядерного оружия во всем мире. Японский парламентарий также поблагодарил Главу нашего государства за содействие в решении острых международных вопросов.

В завершение встречи Нурлан Нигматулин и Кейдзо Такеми выразили заинтересованность в развитии дальнейшего активного межпарламентского сотрудничества.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...