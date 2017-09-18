Н.Нигматулин принял Председателя Азиатского форума парламентариев по народонаселению и развитию
18 сентября 2017, 12:44
Астану и Токио связывают общие подходы в деле ядерного разоружения и нераспространения, мирного использования атомной энергии, устойчивого развития.
Сегодня в Мажилисе Спикер Палаты Нурлан Нигматулин принял делегацию Азиатского форума парламентариев по народонаселению и развитию во главе с его Председателем депутатом Палаты советников Парламента Японии Кейдзо Такеми, сообщает Zakon.kz.
Спикер Мажилиса констатировал важность работы парламентариев Форума по формированию и расширению законодательной базы, необходимой для решения вопросов народонаселения и развития.
При этом Н.Нигматулин поблагодарил К.Такеми, как Председателя АФПНР, за усилия, направленные на укрепление межпарламентских отношений, в т.ч. между Казахстаном и Японией.
Председатель Мажилиса подчеркнул, что официальный визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2016 году в Японию позволил вывести двустороннее сотрудничество на уровень расширенного стратегического партнерства.
Астану и Токио связывают общие подходы в деле ядерного разоружения и нераспространения, мирного использования атомной энергии, устойчивого развития.
По мнению Н.Нигматулина и К.Такеми, совпадение сроков участия Казахстана и Японии в Совете Безопасности ООН в 2017 году открывает перед двумя странами дополнительные возможности для взаимодействия.
В ходе беседы собеседники выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг северокорейской ядерной программы, отметив при этом возрастающую угрозу не только региональной, но и глобальной безопасности.
При этом Кейдзо Такеми подчеркнул, что в Японии высоко ценят инициативы и усилия Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, направленные на решение вопросов нераспространения ядерного оружия во всем мире. Японский парламентарий также поблагодарил Главу нашего государства за содействие в решении острых международных вопросов.
В завершение встречи Нурлан Нигматулин и Кейдзо Такеми выразили заинтересованность в развитии дальнейшего активного межпарламентского сотрудничества.
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