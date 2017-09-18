Н.Нигматулин принял Председателя Азиатского форума парламентариев по народонаселению и развитию

Астану и Токио связывают общие подходы в деле ядерного разоружения и нераспространения, мирного использования атомной энергии, устойчивого развития.

Сегодня в Мажилисе Спикер Палаты Нурлан Нигматулин принял делегацию Азиатского форума парламентариев по народонаселению и развитию во главе с его Председателем депутатом Палаты советников Парламента Японии Кейдзо Такеми, сообщает сообщает Zakon.kz





Спикер Мажилиса констатировал важность работы парламентариев Форума по формированию и расширению законодательной базы, необходимой для решения вопросов народонаселения и развития.





При этом Н.Нигматулин поблагодарил К.Такеми, как Председателя АФПНР, за усилия, направленные на укрепление межпарламентских отношений, в т.ч. между Казахстаном и Японией.





Председатель Мажилиса подчеркнул, что официальный визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2016 году в Японию позволил вывести двустороннее сотрудничество на уровень расширенного стратегического партнерства.





Астану и Токио связывают общие подходы в деле ядерного разоружения и нераспространения, мирного использования атомной энергии, устойчивого развития.





По мнению Н.Нигматулина и К.Такеми, совпадение сроков участия Казахстана и Японии в Совете Безопасности ООН в 2017 году открывает перед двумя странами дополнительные возможности для взаимодействия.





В ходе беседы собеседники выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг северокорейской ядерной программы, отметив при этом возрастающую угрозу не только региональной, но и глобальной безопасности.





При этом Кейдзо Такеми подчеркнул, что в Японии высоко ценят инициативы и усилия Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, направленные на решение вопросов нераспространения ядерного оружия во всем мире. Японский парламентарий также поблагодарил Главу нашего государства за содействие в решении острых международных вопросов.





В завершение встречи Нурлан Нигматулин и Кейдзо Такеми выразили заинтересованность в развитии дальнейшего активного межпарламентского сотрудничества.