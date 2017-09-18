Булат Бакауов ищет инвесторов в Китае

На сегодняшний день между Китаем и Казахстаном открыты пять участков границы, а потому, чтобы инвестировать и налаживать отношения между странами, нет никаких преград.

Делегация Павлодарской области под руководством главы региона находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике, передает передает pavlodarnews.kz





По информации пресс-службы акима Павлодарской области, цель поездки главы региона в Китай – привлечение инвестиций и международное сотрудничество. В первый же день официального визита павлодарская делегация встретилась с представителями корпорации YEMA, которая является одним из самых крупных предприятий в КНР.





«YEMA GROUP CO., LTD» - одно из самых крупных предприятий в КНР, которое находится в индустриальной зоне по освоению и развитию высоконовейших технологий Урумчи. Уставной капитал корпорации составляет 150 миллионов китайских юаней. В течение 20 лет YEMA стала корпорацией, которая занимается внешней экономикой，финансовыми инвестициями, культурным туризмом и другой межотраслевой деятельностью. Это предприятие удостоено званий «Коронное предприятие», «Честное предприятие по кредитам» банковского консорциума Синьцзяна и «Мощное предприятие по партийному строительству и хозяйствам». В настоящее время внешеторгово-экономическая платформа корпорации обладает 8 дочерными фирмами. Основными торговыми странами-парнерами являются страны Центральной Азии и Россия.









Глава YEMA Чен Ган отметил, что на сегодняшний день между Китаем и Казахстаном открыты пять участков границы, а потому, чтобы инвестировать и налаживать отношения между странами, нет никаких преград.





- Для начала мы готовы послужить вам как мостик в налаживании контактов и взаимосвязи с крупными китайскими компаниями, а также рассмотреть возможность в сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере, - сказал Чен Ган. - Ваша продукция считается самой экологически чистой, в чем все мы нуждаемся. Также у вас производится битум, который можно продавать в Китае.





Булат Бакауов поблагодарил принимавшую сторону и отметил, что сегодня в Павлодарской области китайские компании в основном занимаются строительством на нефтеперерабатывающем заводе.







