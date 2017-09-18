Эксперт: Регионы Казахстана и Узбекистана начинают сотрудничать между собой
18 сентября 2017, 13:01
В целом, перспективы развития отношений между Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном могут оцениваться как оптимистические.
Главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ирина Черных рассказала корреспонденту МИА «Казинформ», какие итоги можно подвести из государственного визита Главы государства Нурсултана Назарбаева в Узбекистан.
«16 сентября президент Казахстана Н. Назарбаев совершил однодневный государственный визит в Узбекистан, в ходе которого обсуждались вопросы развития отношений между двумя государствами и было подписано Совместное заявление лидеров двух стран, а также ряд документов, затрагивающих такие вопросы, как развитие системы автомобильных и железнодорожных коридоров, таможенного контроля на пограничных пропускных пунктах, совместного управления водными трансграничными ресурсами, энергетики, военно-технического сотрудничества и так далее. Все эти документы направлены на углубление казахстанско-узбекских отношений», - отметила она.
Ирина Черных напомнила, что для Казахстана Центральная Азия и развитие отношений с ближайшими соседями традиционно является приоритетом внешней политики. Узбекистан, с приходом нового президента, определил Центральную Азию стратегическим приоритетом своей внешней политики, отметила она.
«Визит нашего президента свидетельствует не только о расширении отношений между странами, но и об их углублении. Наше сотрудничество, закрепленное как стратегическое в 2013 году, выходит на технический уровень - уровень взаимодействия министерств и ведомств, приграничных территорий и отдельных хозяйствующих субъектов. В этой связи примечательным является развитие приграничного сотрудничества. Интенсивное взаимодействие начинает развиваться не только на центральном уровне, но и между приграничными областями наших стран. Подписаны меморандумы о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между хокимиятом Сырдарьинской области и акиматом Южно-Казахстанской области, хокимиятом Ташкентской области и акиматом Южно-Казахстанской области, хокимиятом Навоийской области и акиматом Кызылординской области», - рассказала Ирина Черных.
По словам эксперта, в целом, перспективы развития отношений между Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном могут оцениваться как оптимистические.
«Все три страны находятся в низовьях трансграничных рек Амударьи и Сырдарьи и, следовательно, сталкиваются с однотипными проблемами общего водопользования. Также они являются экспортерами углеводородного сырья и заинтересованы в развитии транспортных коридоров. То, как динамично стали развиваться отношения между нашими странами, свидетельствует о заинтересованности в решении существующих вопросов на самом высоком уровне», - резюмировала она.
Дамир Байманов.
Фото: liter.kz.
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