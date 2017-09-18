Эксперт: Регионы Казахстана и Узбекистана начинают сотрудничать между собой

В целом, перспективы развития отношений между Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном могут оцениваться как оптимистические.

Главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ирина Черных рассказала корреспонденту МИА « Казинформ », какие итоги можно подвести из государственного визита Главы государства Нурсултана Назарбаева в Узбекистан.





«16 сентября президент Казахстана Н. Назарбаев совершил однодневный государственный визит в Узбекистан, в ходе которого обсуждались вопросы развития отношений между двумя государствами и было подписано Совместное заявление лидеров двух стран, а также ряд документов, затрагивающих такие вопросы, как развитие системы автомобильных и железнодорожных коридоров, таможенного контроля на пограничных пропускных пунктах, совместного управления водными трансграничными ресурсами, энергетики, военно-технического сотрудничества и так далее. Все эти документы направлены на углубление казахстанско-узбекских отношений», - отметила она.





Ирина Черных напомнила, что для Казахстана Центральная Азия и развитие отношений с ближайшими соседями традиционно является приоритетом внешней политики. Узбекистан, с приходом нового президента, определил Центральную Азию стратегическим приоритетом своей внешней политики, отметила она.





«Визит нашего президента свидетельствует не только о расширении отношений между странами, но и об их углублении. Наше сотрудничество, закрепленное как стратегическое в 2013 году, выходит на технический уровень - уровень взаимодействия министерств и ведомств, приграничных территорий и отдельных хозяйствующих субъектов. В этой связи примечательным является развитие приграничного сотрудничества. Интенсивное взаимодействие начинает развиваться не только на центральном уровне, но и между приграничными областями наших стран. Подписаны меморандумы о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между хокимиятом Сырдарьинской области и акиматом Южно-Казахстанской области, хокимиятом Ташкентской области и акиматом Южно-Казахстанской области, хокимиятом Навоийской области и акиматом Кызылординской области», - рассказала Ирина Черных.





По словам эксперта, в целом, перспективы развития отношений между Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном могут оцениваться как оптимистические.





«Все три страны находятся в низовьях трансграничных рек Амударьи и Сырдарьи и, следовательно, сталкиваются с однотипными проблемами общего водопользования. Также они являются экспортерами углеводородного сырья и заинтересованы в развитии транспортных коридоров. То, как динамично стали развиваться отношения между нашими странами, свидетельствует о заинтересованности в решении существующих вопросов на самом высоком уровне», - резюмировала она.





Дамир Байманов.



