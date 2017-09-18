"Канело" вмиг превратился из героя в злодея». Обзор зарубежных СМИ о бое Головкин-Альварес

Не изменяя традициям, после очередного боя Геннадия Головкина корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz ознакомился с отчетами зарубежных СМИ о прошедшем поединке GGG c мексиканцем Саулем Альваресом.





Журналист портала Boxingnews24.com Годфри Фалкон считает, что победа GGG не вызывает вопросов, а итоговую ничью шутливо называет хорошим подарком мексиканцу от судей на День независимости страны Альвареса: «В День независимости Мексики Сауль Альварес исполнил драматический твист, который принес ему ничью в поединке с казахстанским боксером Геннадием Головкиным. На самый важный праздник своей родной страны Канело получил отличный подарок от судьи Аделаиды Берд, чья сомнительная оценка 118-110 в пользу мексиканца до сих пор вызывает жаркие споры. Двое других судей были более близки к реальности: Дэйв Моретти показал 115-113 в пользу Головкина, а у Дона Треллы получилась ничья 114-114.





Оба боксера доказали свою силу и интеллект, в основном, сражаясь расчетливо и взвешенно. Канело наносил хорошие и сильные удары в тело, заставив Головкина опасаться его. Однако (и для многих это удивительно) именно Головкин оказался более выносливым боксером, несмотря на возраст, и нанес 108 ударов, что почти вдвое больше, чем у Альвареса (55). Когда битва перешла в средние раунды, Канело заметно сдал, сила его ударов ослабла до такой степени, что Головкин смог полностью захватить инициативу. Мексиканец даже и близко не был к тому, чтобы нокаутировать или даже победить GGG.





Казахстанский истребитель выиграл пять раундов, пока Канело не стал более конкурентоспособным в 11-м и 12-м раундах, понимая, что он, скорее всего, отстает в оценочных карточках. Несмотря на то, что мексиканец в концовке вернулся в бой, он все еще не мог доминировать. Его удары были не такой силы, чтобы доставить Головкину неприятности. GGG мог позволить себе спокойно пропускать удары соперника, потому что они не были для него проблемой. В этом бою Головкин выиграл, основываясь на своей дисциплине и поставленном ударе, но подарки на День независимости, к сожалению, никто не отменял», — пишет Фалкон.





Солидарен с Годфри Фалконом и другой блогер Мэт Кристи. Он считает, что у GGG просто украли победу, и это побудило его написать очень критическую статью про судью Аделаиду Берд на портале boxingnewsonline.net:: «Когда мы будем вспоминать о бое Канело — Головкин, мы всегда будем отождествлять этот поединок с самыми печальными решениями судей в истории. Последний раз я испытывал такие неприятные эмоции в 1999 году, когда Леннокс Льюис был обманут судьями и лишен победы над Эвандером Холифилдом. Неудивительно, что примерно такой же возмутительный счет 118-110 в пользу Канело, который выставила Аделаида Берд, сразу же взорвал мир бокса.





С тех пор, как Марвин Хаглер потерял свой титул чемпиона Мира и проиграл Леонарду в 1987 году, я не припомню, чтобы были такие разногласия в решении судей в боях средневесов. Возможно, повторные просмотры этого поединка сыграют за Канело, но 118-110 здесь, на T-Mobile Arena, — это уже перебор. Альварес с натяжкой, может быть, и заслужил ничью, поэтому три близких карты со схожими результатами и мнениями были бы не так страшны, но подсчет Берд просто возмутителен.





Поединок начался медленно, но к четвертому раунду Головкин, казалось, контролировал ситуацию и диктовал свои условия. Превосходный пятый раунд показал, что казахстанский крейсер уверенно идет к очередной победе. Канело изменил свою стратегию, когда уже тикали последние минуты. Его привычка ждать на канатах не приводила ни к чему хорошему, и он рискнул, пошел на быстрый обмен ударами, добыв результат на последнем звонке.

Когда Майкл Буфер зачитал счет 118-110, никто на арене не был удивлен. Но потом, когда прозвучало имя Канело и стало ясно, что это цифры в пользу мексиканца, зал разорвался от шумного негодования. Так Сауль, поддерживаемый большинством людей, вмиг превратился из героя в злодея.

Но не обвиняйте Канело. Виноват этот гнилой, вонючий вид спорта. Обвинять нужно только Аделаиду Берд. Серьезные вопросы нужно задавать только ей. Как она могла отдать Головкину только два раунда? Возможно, она была потрясена толпой, которая изначально бурно приветствовала и реагировала на каждые «качели» Канело, но такого преимущества Сауля не было в первых 10 раундах. Как у нее так получилось, что Альварес набрал столько очков? Какими были ее рассуждения? Нам должны позволить задать эти вопросы, и мы обязаны услышать ответы", — возмущается Кристи.





А вот автор портала Boxing.com Кэрин Тэйт объясняет ничейный результат и такое странное решение судей желанием организаторов получить возможность провести еще один бой-реванш и заработать денег: «В феноменальном бою Сауль «Канело» Альварес (49-1-2, 34 нокаута) столкнулся с Геннадием «GGG» Головкиным (37-0-1, 33 нокаута). Некоторые специалисты думали, что Головкин, прославившийся своей мощью ударов, отправит Альвареса в нокаут. Но этого не случилось. Этот бой можно сравнить с известными войнами 80-х годов, такими, как Хаглер — Хернс или Хаглер — Дюран. Но то, что в итоге мы увидели в Лас-Вегасе, оказалось одним из лучших боев года.





В ранних раундах проявилась улучшенная скорость рук Канело, когда он выкидывал свои комбинации. Он был более мобильным во время боя, что было несколько необычно для молодой мексиканской звезды. Скорость его рук и его оборонительные навыки, казалось, удивили Головкина. К третьему раунду Головкин выглядел немного закрученным, но все еще сильным. Некоторые из раундов были равными по количеству ударов. В других трехминутках GGG проявлял более эффективную агрессивность, чем это делал Канело. Головкин преследовал своего противника по рингу, иногда даже бегал за ним, чтобы его догнать.





Тем не менее, выстрелы Головкина всегда кажутся острыми и мощными, и даже когда Канело укрывался или полностью блокировал их, зрителям казалось, что мексиканцу очень непросто.





В середине раундов Канело решил немного отдохнуть. Он выглядел несколько измотанным, дышал через рот и не метался. Головкин вошел в эти раунды и чувствовал, когда его противник ослабевал. Но мексиканец выстоял. Когда Сауль собирал свои комбинации, он снова добивался больших успехов, так как попадал по сопернику более точно. В конце раундов было больше обменов. Казалось, оба бойца знали, что им нужно рисковать и активно атаковать, чтобы исход ни у кого не вызывал сомнений. Но, возможно, они слишком устали, чтобы продолжать двигаться так же, как и в начале боя.





По итогам спорных судейских решений результатом боя стала ничья, которую породила бизнес-стратегия. И выгодна она не столько спортсменам, сколько организаторам и HBO. И это позор, потому что если спорт будет и дальше превращаться в машину для заработка денег, мы перестанем его любить. Ничья в этом поединке означает только одно — еще один крупный денежный бой, а значит, заработают снова все: промоутеры, боксеры и, конечно же, судьи. Хорошее судейство — это долгосрочное улучшение, а большой бой с деньгами очень кратковременен«, — анализирует сложившуюся ситуацию Кэрин.





Корреспондент Independent Стив Банс считает, что никакой коррупции в этом бою не было, а рефери Аделаида Берд просто ошиблась: «Судья Аделаида Берд насчитала в своей карточке 118-110 в пользу Канело, тем самым констатировав, что Головкин выиграл в этом бою лишь два раунда. У многих это вызывает бурную негативную реакцию, а некоторые журналисты даже публично обвиняют ее в коррупции и взяточничестве. Но это не так. Берд не коррумпирована. Она не получала никаких незаконных денег, просто это рефери с причудами. Но, поскольку у нее уже целая папка таких спорных решений, пора исключить ее из реестра судей. Поверьте, если бы официальные лица были подкуплены или участвовали в договорных матчах, это давно было бы доказано. Здесь дело не в коррупции — это просто глупость, сентиментальность и некомпетентность. Например, недавно один судья перепутал красный угол с синим и выставил соответствующие оценки — позже он был исключен. Теперь такой же топор повис над Берд», — считает Банс.



