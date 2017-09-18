18 сентября 2017 года с 20:00 ч по 21:00 ч обновление Web-приложения «Кабинет налогоплательщика»

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в связи с проведением работ по обновлению Web-прилжение «Кабинет налогоплательщика» не будет доступно 18 сентября 2017 года с 20:00 ч по 21:00 ч.