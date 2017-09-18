Срок приема документов по программе «Болашак» продлен до середины октября

Согласно приказу, срок приема документов по программе «Болашак» продлен до 16 октября 2017 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт АО «Центр международных программ».

В 2017 году проведены два этапа приема документов на стипендию «Болашак» и два конкурсных отбора по их итогам. В результате Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом присуждена 251 стипендия, из них 223 - для обучения в магистратуре, 16 - в докторантуре, 12 - на стажировку.

Претенденты могут подать документы через портал «электронного правительства», Государственную корпорацию «Правительство для граждан» либо сдав документы в АО «Центр международных программ». Стипендия «Болашак» присуждается по программам «Магистратура», «Докторантура», «Резидентура» и «Стажировки».

Напоминаем, что в 2017 году конкурс на присуждение стипендии проводится в период с 5 июня по 20 декабря.

С мая 2017 года внесены изменения в процедуру конкурсного отбора.

Таким образом, введена новая категория «общий конкурс» для лиц с сертификатом IELTS 6.5 и выше, а также c дипломом GPA 3.3 и выше. Для данной категории претендентов отсутствуют требования по наличию стажа и заявки от работодателя. Данная категория наряду с другими категориями стипендиатов на получение степени магистра, будет иметь возможность пройти предмагистерскую подготовку (pre-master ̓s) сроком до 2-х месяцев.

Требования к среднему баллу диплома для всех категорий претендентов на академические программы (магистратура, докторантура, резидентура) составляют 3.3 (4.33) GPA.

Уровень знания английского языка по системе IELTS для всех квотных категорий претендентов по программе «магистратура» составляет 5.5 балла, для категории «инженерно-технических работников» — 5.0 балла.

Изменения также коснулись процедуры конкурсного отбора претендентов для присуждения стипендии. С 2017 года конкурс состоит из 6 (шести) туров:

1. Отбор претендентов по мотивационным и рекомендательным письмам.

2. Определение уровня знания иностранного языка.

3. Определение уровня знания государственного языка.

4. Комплексное тестирование претендентов.

5. Персональное собеседование с членами Независимой экспертной комиссии.

6. Рассмотрение итоговых материалов Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом под председательством Государственного секретаря РК.

Стажировки. Для прохождения стажировок в рамках программы «Болашак» определены такие категории, как: «научные работники» и «работники Международного финансового центра «Астана».