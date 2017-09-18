Как избежать штрафных санкций при уплате суммы авансовых платежей по КПН

Как известно, по действующему налоговому законодательству налогоплательщики, имеющие обязательства по предоставлению расчета сумм авансовых платежей формы 101.01, исчисляют и уплачивают авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу в течение текущего налогового периода в соответствии со статьей 141 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате за период до сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, уплачивается равными долями за каждый месяц первого квартала отчетного налогового периода не позднее 25 числа каждого месяца.

В случае, если налогоплательщик занизил сумму авансовых платежей в расчете суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации за предыдущий налоговый период, налоговый орган вправе провести начисление суммы авансовых платежей за указанный период в размере положительной разницы между суммой авансовых платежей, и суммой авансовых платежей, указанной в расчете.

Сумма авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащая уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, уплачивается равными долями в течение второго, третьего, четвертого кварталов отчетного налогового периода.

При этом, допускается корректировка сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, т.е. равномерно распределяется на месяцы отчетного налогового периода, по которым не наступили сроки уплаты авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу.

Дополнительный расчет сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, может быть представлен не позднее 20 декабря налогового периода.

Тогда как, пунктом 3 статьи 278 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» за превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течении налогового периода в размере более двадцати процентов, влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога.

При том что, налоговым законодательством предоставляется возможность налогоплательщикам избежать штрафных санкций при исчислении авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу в течение текущего налогового периода.

Однако, как показала практика администрирования полноты уплаты авансовых платежей по сведениям департамента государственных доходов по Жамбылской области, с начала 2017 года занижение допустили 28 налогоплательщиков, которым были предъявлены штрафные санкции в размере 48,5 млн тенге, на сумму превышения фактически исчисленного корпоративного подоходного налога над заявленными авансовыми платежами 121,3 млн тенге.

Уважаемые налогоплательщики, департамент государственных доходов по Жамбылской области напоминает о возможности корректировки расчетов сумм авансовых платежей, с помощью которой можно уберечь свой бизнес от штрафных санкций.