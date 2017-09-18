Ателье G-Power модернизировало BMW X5 M

«Заряженный» внедорожник BMW X5 M побывал в мастерских немецкого ателье G-Power, где его превратили в 750-сильный «Тайфун»





«Заряженный» внедорожник BMW X5 M нового поколения уже в стандартном исполнении является очень мощной и очень быстрой машиной.





Однако специалистам известного ателье G-Power этого показалось мало, и они разработали комплексную программу модернизации для баварского SUV.

Представленный высокоэффективный автомобиль, после всех доработок, называется – BMW X5 M Typhoon by G-Power. Автомобиль получил пересмотренный аэродинамический обвес, в состав которого входят расширители колёсных арок, новый бампер с воздухозаборниками, пересмотренные боковые «юбки» и модифицированный задний диффузор.









Также стоит отметить, что для модернизированного внедорожника доступен новый капот с динамической вентиляцией, который выполнен из углеродного волокна. Как рассказали в компании, все нововведения аэродинамики позволили «значительно улучшить эффективное охлаждение силового агрегата».









Причём, согласно заявленным данным, здесь есть что охлаждать! После того, как с битурбированной «восьмеркой» были проделаны апгрейды, её отдача увеличилась до 750 л.с. и 980 Нм крутящего момента. Значительного увеличения мощности стокового двигателя обеспечивает новый высокопроизводительный модуль G-Power Bi-Tronik 2 V3.









Также в оснащение 750-сильного «монстра» BMW X5 M Typhoon by G-Power входит специально разработанная выхлопная система из титана, огромные 23-дюймовые колёсные диски Hurricane RR и более эффективные шины размерностью 315/25ZR23.









Как изменились динамические характеристики серьезно доработанного автомобиля можно увидеть на предоставленном видео. Вполне ожидаемо, 750-сильный внедорожник BMW X5 M Typhoon by G-Power оказался значительно быстрее стандартной модели.



