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Ателье G-Power модернизировало BMW X5 M

18 сентября 2017, 13:35

Специалисты немецкого ателье G-Power представили тюнинг-программу Typhoon на базе флагманского баварского внедорожника BMW X5 M.

«Заряженный» внедорожник BMW X5 M побывал в мастерских немецкого ателье G-Power, где его превратили в 750-сильный «Тайфун»

«Заряженный» внедорожник BMW X5 M нового поколения уже в стандартном исполнении является очень мощной и очень быстрой машиной.

Однако специалистам известного ателье G-Power этого показалось мало, и они разработали комплексную программу модернизации для баварского SUV.

Представленный высокоэффективный автомобиль, после всех доработок, называется – BMW X5 M Typhoon by G-Power. Автомобиль получил пересмотренный аэродинамический обвес, в состав которого входят расширители колёсных арок, новый бампер с воздухозаборниками, пересмотренные боковые «юбки» и модифицированный задний диффузор.



Также стоит отметить, что для модернизированного внедорожника доступен новый капот с динамической вентиляцией, который выполнен из углеродного волокна. Как рассказали в компании, все нововведения аэродинамики позволили «значительно улучшить эффективное охлаждение силового агрегата».


Причём, согласно заявленным данным, здесь есть что охлаждать! После того, как с битурбированной «восьмеркой» были проделаны апгрейды, её отдача увеличилась до 750 л.с. и 980 Нм крутящего момента. Значительного увеличения мощности стокового двигателя обеспечивает новый высокопроизводительный модуль G-Power Bi-Tronik 2 V3.



Также в оснащение 750-сильного «монстра» BMW X5 M Typhoon by G-Power входит специально разработанная выхлопная система из титана, огромные 23-дюймовые колёсные диски Hurricane RR и более эффективные шины размерностью 315/25ZR23.



Как изменились динамические характеристики серьезно доработанного автомобиля можно увидеть на предоставленном видео. Вполне ожидаемо, 750-сильный внедорожник BMW X5 M Typhoon by G-Power оказался значительно быстрее стандартной модели.


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