Страны вне ОПЕК выполнили план по сокращению добычи за счет Казахстана - эксперт

Центральный банк РФ в начале сентября обвинил Азербайджан и Казахстан в дестабилизации нефтяных цен, тем самым поставив под сомнение достижение целей соглашения с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Спустя несколько дней Международное энергетическое агентство (МЭА) фактически дало опровержение этому, заявив, что страны вне ОПЕК выполнили план по сокращению добычи в августе на 118% за счет Казахстана и Азербайджана. Ситуацию разъяснил корреспонденту BNews.kz руководитель Центра нефтяных исследований Caspian Barrel (Азербайджан) Ильхам Шабан.

По словам И.Шабана, в сентябрьском макроэкономическом отчете российского Центробанка был сделан сомнительный вывод о том, что нефтяные экспортеры не смогут сбалансировать мировой рынок из-за роста добычи в США, Казахстане, Азербайджане и других «недисциплинированных» странах, которые якобы нарушают соглашение об ограничении производства нефти ОПЕК+.

«Следование своей квоте Россией остается близким к 100%, но участие Азербайджана, Казахстана, Мексики и Омана по-прежнему выводит на уровень около 70%, прежде всего из-за низкого следования квоте Казахстаном», - отмечалось в новом бюллетене российского ЦБ.

Утверждение российского ЦБ в тот же день, выступая на форуме KAZENERGY, опроверг министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

«Казахстан выполняет свои обязательства по сокращению нефтедобычи. Если говорить об августе, то Казахстан перевыполнил свои обязательства. Казахстан должен был добыть 1 млн 700 тыс баррелей минус 20 тыс, то есть 1 млн 680 тыс баррелей. У нас фактически было 1 млн 643 тыс. Первые семь дней сентября складывалась аналогичная ситуация. Как мы и говорили, Казахстан в среднем по году выполнит свои обязательства. Где-то выше, где-то ниже. Но Казахстан будет выполнять, и стремиться к выполнению обязательств», — отметил министр.

Что касается Азербайджана, который также попал в «черный список нефтедобытчиков-стран» ЦБ РФ, то министерство энергетики АР еще 5 сентября обнародовало данные о выполнении Азербайджаном за август, а также с начала года в рамках обязательства перед ОПЕК по сокращению добычи нефти. Согласно данным Минэнерго, суточный объем добычи нефти в Азербайджане в августе 2017 года составил 734,8 тыс баррелей, из которых 704 тыс баррелей пришлось на сырую нефть, 30,8 тыс баррелей - на конденсат. В январе 2017 года в Азербайджане суточная добыча нефти составляла 793,9 тыс баррелей, в феврале - 776,4 тыс баррелей, в марте - 733,3 тыс баррелей, в апреле - 781,1 тыс баррелей, в мае - 785,3 тыс баррелей, в июне - 793,7 тыс баррелей, июле - 796,7 тыс баррелей. Согласно договоренностям от 10 декабря 2016 года, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс баррелей в сутки - до ниже 800 тыс барр/с. Таким образом, Азербайджан в январе-июле 2017 года выполнял взятые обязательства по сокращению добычи», - заявили в министерстве.

«Учитывая это, непонятно, на какие данные опирался российский ЦБ при составлении своего отчета и зачем ему делать такие выводы о соседних странах, если участникам рынка общеизвестны их объемы добычи и понятно, что ни Азербайджан, ни Казахстан никогда не влияли на мировые рынки своими поставками», - отмечает азербайджанский эксперт.

В этом плане отчет МЭА, в котором говорится, что Азербайджан и Казахстан спасли сделку с Организацией стран-экспортеров нефти, фактически расставил все точки над I, считает И.Шабан.

«Здесь главную роль играют азербайджанские объемы, так как до конца года они продолжат темпы снижения. В Казахстане же, как заявил К.Бозумбаев, ожидаются как подъемы, так и снижения. На самом деле этим заявлением министр энергетики РК хотел сгладить темпы роста добычи с Кашагана. Дело в том, что Астана уже официально признала, что по итогам 2017 года ожидает рост объемов нефтедобычи за счет начала коммерческой добычи на этом месторождении. Однако, объемы нефти, добываемой в Азербайджане и Казахстане, не так сильно влияют на мировые рынки, даже если учитывать динамику развития нефтедобычи на Кашаганском месторождении. В мировых масштабах - по данным МЭА в июле ежесуточно в мире добывалось более 98 млн баррелей нефти - это, можно сказать погрешности», - подчеркнул собеседник.

Напомним, что договоренность стран - экспортеров нефти о сокращении добычи формально действует до конца марта 2018 года. По соглашению ОПЕК+ страны этого картеля должны сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. А страны вне ОПЕК обязались снизить добычу на 558 тыс баррелей, из которых на Казахстан приходится 20 тыс баррелей, а на Азербайджан - 35 тыс баррелей. Сокращение оценивается по отношению к уровню октября прошлого года.