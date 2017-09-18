На учениях «Каратау-2017» мотострелковые и танковые подразделения блокировали условный кризисный район

Особое внимание в ходе специальных войсковых действий уделяется боевому обеспечению. Круглосуточно ведется разведка за условным противником, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В соответствии с решением командующего мотострелковые и танковые подразделения вышли из исходных районов и заняли позиции для дальнейших действий, блокировав условный кризисный район, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.





В ходе проходящих в Казахстане оперативно-стратегических учениях «Каратау-2017» действиями разведывательных подразделений и Сил специальных операций созданы необходимые условия для развертывания основных сил. На основании полученных оперативных сведений руководством учений была оценена обстановка и определен вероятный характер действий условных незаконных вооруженных формирований.





Командующим войсками регионального командования «Юг» генерал-майором Маратом Хусаиновым принято решение о проведении специальной войсковой операции в кризисном районе. Огневые позиции заняла артиллерия. Особое внимание в ходе специальных войсковых действий уделяется боевому обеспечению. Круглосуточно ведется разведка за условным противником, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.









Посты РХБЗ осуществляют контроль радиационной, химической и биологической обстановки. Боевое охранение позволяет исключить возможность внезапного нападения противника, а инженерное оборудование позиций и оперативная маскировка обеспечивают скрытность и защищенность от воздействия огневых средств.





- Учения проходят с максимальным привлечением имеющихся сил и средств. Действия мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и авиации объединены единым замыслом и направлены на блокирование и уничтожение условного противника в кризисном районе, - отмечает начальник штаба руководства учений генерал-майор Адылбек Алдабергенов.



