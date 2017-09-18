Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Ашхабад, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В рамках визита планируется встреча с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Кроме этого, Нурсултан Назарбаев примет участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а также встретится с национальной сборной и спортивной делегацией Казахстана.