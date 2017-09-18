Назарбаев и Бердымухамедов определили приоритеты взаимодействия

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, прибывшим в страну для участия в масштабных торжествах в честь открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента Туркменистана.

Приветствуя друг друга, лидеры двух стран сфотографировались на фоне Государственных флагов Туркменистана и Республики Казахстан.

Назарбаев сердечно поздравил коллегу с началом международного спортивного форума, впервые проводимого в Центральной Азии. Подчеркнув, что стартующие Игры «Ашхабад 2017» станут событием огромной исторической значимости, высокий гость отметил особый личный вклад туркменского лидера в достижении гуманистических целей Олимпийского движения.

Г.Бердымухамедов поблагодарил Президента Н.Назарбаева на принятое приглашение участвовать в церемонии открытия V Азиады и с удовлетворением подчеркнул, что двусторонние отношения между нашими странами динамично развиваются. Это является хорошей основой для тесного сотрудничества в рамках авторитетных международных структур, прежде всего, Организации Объединенных Наций, a также для взаимопонимания по основным глобальным и региональным вопросам, где у Туркменистана и Казахстана - единые или схожие подходы.

В этом контексте казахстанский гость дал высокую оценку конструктивным инициативам Президента Гурбангулы Бердымухамедова по решению вопросов водно-экологической проблематики, проводимую Туркменистаном большую работу в качестве председательствующего в Международном фонде спасения Арала.

В рамках встречи главы двух стран обсудили нынешнее состояние и перспективы межгосударственного взаимодействия, конкретизировали его приоритетные направления и высказались за активное наращивание взаимовыгодного торгово-экономического взаимодействия, расширение деловых, гуманитарных, научно-образовательных контактов.

Подчеркивалось, что новые стимулы к развитию многопланового двустороннего сотрудничества были приданы в ходе официального визита туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Казахстан, а также посещения столицы дружественной страны для участия в торжественном открытии Всемирной выставки «ЭКСПО 2017», состоявшихся в текущем году.

С удовлетворением констатируя имеющийся потенциал партнёрства в таких стратегических сферах, как энергетика и транспорт, национальные лидеры отметили исключительную значимость проекта по созданию транспортного коридора «Север-Юг» - прокладки железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран. Построенная магистраль становится важнейшим звеном формирования современной транспортной инфраструктуры, которая позволит вывести на качественно новый уровень экономическое и торговое партнёрство между странами Центральной Азии и соседними регионами.

Наряду с этим, глава государства и его гость высказались за углубление традиционного взаимодействия в гуманитарной сфере, в том числе по линии культуры, спорта и туризма, за проведение совместных мероприятий и обмен опытом в данных областях.