В РК снижаются цены на продовольственные товары

В Казахстане инфляция за август 2017 года составила 0,1% (за период с начала года – 3,9%, в годовом выражении – 7%). Цены на непродовольственные товары и платные услуги за месяц выросли по 0,7%, а на продовольственные товары снизились на 0,9%, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства нацэкономики.





Снижение цен на продовольственные товары на 0,9% внесло вклад в снижение инфляции на 0,1 процентных пункта. Это обусловлено сезонным удешевлением плодоовощной продукции на 9,2%. Цены на фрукты свежие снизились на 4,4%, овощи свежие – на 13,2%, картофель – на 20,4%.





Кроме того, наблюдается снижение цен на сахар-песок – на 2,2%, крупу гречневую – на 2,9%, яйца – на 1,5%. Причины снижения цен – профицит этих продуктов на рынке.





По данным статистики, к началу года индекс цен на 19 социально-значимых продовольственных товаров составил 1,1%.





В то же время в августе готмечено повышение цен на отдельные виды продовольствия: колбасы – на 1,4%, мясо птицы – на 1,2%, говядина, свинина – по 1,1%, конина, баранина – по 0,4%. Цены на молочные продукты выросли на 1,2%, алкогольные напитки – на 1%.



