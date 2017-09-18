При пожаре в лагере в Одессе девочка спасла восемь детей
18 сентября 2017, 13:49
Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу.
Пострадавшая при пожаре в детском лагере в Одессе девочка успела вывести из здания восемь младших детей, сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на депутата горсовета Александра Иваницкого.
"Спасла из горящего корпуса восемь деток от восьми до десяти лет. Сама получила ожог ног и верхних дыхательных путей. Когда привезли ее в больницу, потеряла сознание. Сейчас находится в реанимации областной детской больницы на Слободке, идет на поправку", — сказал Иваницкий.
Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горевшем корпусе. Погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.
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© Фото : прес-служба ГУ ДСНС України в Одеській області
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