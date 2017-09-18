В Кыргызстане проведено XIV заседание Координационного совета по бухгалтерскому учету при Исполкоме СНГ

По сообщению Министерства финансов РК, 14-15 сентября 2017 года в с. Кара-Ой, Иссык-Куль (Кыргызская Республика) проведено XIV заседание Координационного совета по бухгалтерскому учету при Исполкоме СНГ (далее - Координационный совет) под председательством представителя Министерства финансов Республики Казахстан.

Ежегодно члены Координационного совета на данной площадке обмениваются опытом в развитии регулирования бухгалтерского учета и аудиторской деятельности, а также применения МСФО и МСА. Узнают об актуальных тенденциях развития профессии в мире.

Необходимо отметить, что в заседании обеспечено стопроцентное участие членов Координационного совета - представителей уполномоченных государствами-участниками СНГ органов, регулирующих вопросы бухгалтерского учета и аудита.

В заседании также принимают участие представители Исполкома СНГ, Евразийской экономической комиссии, ряда профессиональных объединений (ассоциаций) бухгалтеров и аудиторов, общественных объединений, образовательных учреждений и аудиторских организаций.

Также в заседании участвуют представители следующих международных организаций в области бухгалтерского учета и аудита:

- Крылова Т.Б. - Глава предпринимательского отдела Дивизии по инвестициям и предпринимательству Конференции по торговле и развитию Организации объединенных наций (далее - ЮНКТАД), с выступлением на тему «О программе ЮНКТАД по развитию бухгалтерского учета и отчетности»;

- Ша Али Хан - Директор по развитию отношений с регуляторными органами Ассоциации сертифицированных присяжных бухгалтеров (АССА), с выступлением на тему «Об актуальных задачах деятельности ключевых международных организаций в области бухгалтерского учета и аудита».

С приветственным словом к членам Координационного совета обратился Председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики (Госфиннадзор) С.Т. Муканбетов.

В ходе заседания рассматривается ряд вопросов, связанных с развитием национальных систем бухгалтерского учета, в том числе опыт применения МСФО с мерами по дальнейшему расширению связей и углублению взаимодействия со специализированными учреждениями системы ООН в сфере бухгалтерского учета и аудиторской деятельности и др.

Также, участники заседания проявили большой интерес к функционированию в Казахстане депозитария финансовой отчетности. Члены Координационного совета планируют применить в своих странах опыт Казахстана по представлению финансовой отчетности в ДФО.